Falso. Al contrario di quanto si pensa di solito, fare esercizio fisico non è una strategia efficace per perdere peso. Tuttavia, sottolinea il medico dello sport Jordan D. Metzl, fa molto bene alla salute fisica e mentale: riduce il rischio cardiovascolare, migliora la glicemia, rafforza le ossa, preserva le funzioni cognitive e riduce il rischio di depressione, cancro e morte prematura. Per Metzl vedere la palestra come una macchina brucia-calorie è un errore: studi approfonditi hanno dimostrato che lo sport da solo può produrre solo una modesta perdita di peso, e questo perché il corpo “si adatta” all’attività extra aumentando l’appetito o riducendo le calorie bruciate per altre funzioni corporee. Con l’avanzare dell’età, dimagrire con l’esercizio fisico è ancora più difficile perché il metabolismo rallenta e il corpo diventa più efficiente nel conservare l’energia: per raggiungere un deficit calorico consistente al punto da perdere peso bisognerebbe allenarsi molto a lungo o intensamente, tanto che potrebbe diventare un obiettivo irrealistico. In una società che per decenni ha associato la magrezza alla salute, scrive Metzl, è importante ricordare che anche se con l’attività fisica non si perde peso, si migliora sempre la salute generale. E questo, in fin dei conti, è il risultato che conta davvero. The Washington Post