Se si trattasse solo di una crisi climatica, l’avremmo già risolta. La tecnologia, i soldi e le strategie sono a nostra disposizione da anni. A fermare un’azione efficace è una combinazione letale: il fatto che la crisi climatica si scontra frontalmente con la crisi epistemica. Una crisi epistemica è una crisi nella produzione e nella diffusione della conoscenza. Riguarda quello che sappiamo e come lo sappiamo, cosa riteniamo vero e cosa falso. Accanto alla minaccia globale ai nostri sistemi di supporto alla vita, affrontiamo una minaccia globale a quelli di supporto alla conoscenza. Bisogna ammettere, però, che non sono mai stati solidi.

Non c’è mai stata un’età dell’oro della conoscenza pubblica, nessun momento in cui le informazioni fossero in gran parte imparziali e accurate. Nel corso della storia moderna le società europee hanno costruito un ampio consenso su falsità evidenti: per esempio, l’idea che il re rappresentasse tutti gli interessi della nazione, che le donne non fossero adatte alla vita pubblica, che le persone non bianche fossero inferiori, che l’impero fosse una buona forma di governo. Attorno a queste convinzioni è stata costruita un’enorme infrastruttura di persuasione. La conoscenza pubblica è sempre plasmata dal potere.

La promessa della democrazia era che la vita di tutti sarebbe migliorata con la diffusione della conoscenza: avremmo trasformato una maggiore comprensione del mondo in progresso sociale. Per un po’ ci siamo riusciti. Ora però quell’epoca sembra avviarsi alla fine.

Il problema fondamentale è che la maggior parte dei mezzi di comunicazione appartiene a persone molto ricche o sotto la loro influenza. Se la democrazia è il problema che il capitale cerca sempre di risolvere, la propaganda è parte della soluzione. Come i re e gli imperi, queste persone usano le loro piattaforme per diffondere le affermazioni che le avvantaggiano e per nascondere le altre. Cioè per rafforzare i movimenti di destra e di estrema destra, che difendono la ricchezza e il potere da chi vorrebbe ridistribuirli.

Negli Stati Uniti assistiamo a un irrigidimento di questa posizione, mentre gli alleati di Trump spazzano via le principali piattaforme dei mezzi d’informazione tradizionali. Il risultato saranno attacchi sempre più scomposti contro chiunque sfidi il capitale.

Gli ultraricchi, inoltre, hanno investito nei nuovi mezzi di comunicazione, come i siti web e i social media. Secondo uno studio dell’università di Yale, otto dei dieci programmi più popolari online hanno diffuso contenuti negazionisti sui cambiamenti climatici. Il conduttore di podcast Joe Rogan ha detto più volte che la Terra si sta raffreddando, basandosi su ricerche che sostengono il contrario. Un’inchiesta di Sky News dedicata a X, la piattaforma di Elon Musk, ha scoperto che ogni profilo creato dai giornalisti, “indipendentemente dal loro orientamento politico, era sommerso da una quantità enorme di contenuti di destra”.

Secondo gli esperti questo schema deriva da un algoritmo progettato appositamente. L’estrema destra, del resto, tende decisamente a negare il cambiamento climatico e a ostacolare le misure per l’ambiente: per questo è sostenuta dalle aziende produttrici di combustibili fossili.