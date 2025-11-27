La prima notizia viene dall’Australia: alcune scuole primarie stanno sperimentando dei maestri robot con un tablet montato sul petto per aiutare i bambini a leggere e a scrivere. Tra gli educatori c’è molto entusiasmo: secondo loro questi pupazzoni aiutano i bambini a esprimersi senza sentirsi giudicati, hanno molta pazienza e si adattano con facilità ai ritmi di apprendimento. E soprattutto tengono lontani i piccoli dalla tv. La seconda notizia è quella, più nota, della famiglia anglo-australiana che si è vista allontanare i figli dal tribunale per aver scelto di vivere nei boschi abruzzesi, senza elettricità, con l’acqua del pozzo e con un’istruzione dispensata in casa. In più interviste, tra le privazioni consapevoli il padre ha rivendicato quella della tv, come gli avevano insegnato

i suoi genitori. Insomma, in ciascuna notizia il tema dell’educazione e della crescita felice finisce con l’identificare nella televisione uno degli arnesi più insidiosi. Che si tratti di un ritorno pre-moderno all’Arcadia o di un salto post-moderno nel futuro, il piccolo schermo è il vero lupo cattivo del bosco. Ma se entrambi i casi praticano in fondo una distanza dall’umano, è lecito pensare che la vituperata tv – che nel reale, nel mondo e tra l’umanità, anche la più spiazzante, è destinata per sua natura a viverci – possa in fondo trovare asilo solo tra chi, pur ritenendo legittimi i grandi ideali, ne paventa il sacrificio: la sparizione delle persone. ◆