Igor Bezinović
Fiume o morte!
In tempi di malcelata nostalgia per il fascismo, ci voleva un filmmaker croato per mettere il pubblico italiano di fronte alla violenza, al razzismo e al ridicolo di uno degli eventi fondatori di quell’epopea.
Julia Loktev
My undesirable friends
Prima parte del lavoro che la regista di origine russa sta dedicando alle giornaliste minacciate, tacitate e costrette all’esilio dal regime di Putin.
Raoul Peck
Orwell: 2+2=5
Orwell scrisse 1984 negli ultimi mesi di vita. Peck torna a quei giorni del 1949 per analizzare la terribile attualità della distopica visione sociopolitica del romanzo.
Ross McElwee
Remake
McElwee pensava che non avrebbe fatto più film dopo la morte per overdose del figlio, nel 2016. Invece pesca in quarant’anni di immagini per fare i conti con la perdita e con il suo ruolo di padre e regista.
Kamal Aljafari
With Hasan in Gaza
Un viaggio dell’autore a Gaza nel 2001 diventa riflessione sul tragico presente e requiem per un luogo ormai scomparso.
