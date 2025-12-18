Igor Bezinović Fiume o morte! In tempi di malcelata nostalgia per il fascismo, ci voleva un filmmaker croato per mettere il pubblico italiano di fronte alla violenza, al razzismo e al ridicolo di uno degli eventi fondatori di quell’epopea.

Julia Loktev My undesirable friends Prima parte del lavoro che la regista di origine russa sta dedicando alle giornaliste minacciate, tacitate e costrette all’esilio dal regime di Putin.

Ross McElwee

Remake

McElwee pensava che non avrebbe fatto più film dopo la morte per overdose del figlio, nel 2016. Invece pesca in quarant’anni di immagini per fare i conti con la perdita e con il suo ruolo di padre e regista.