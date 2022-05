Nella più grande baraccopoli d’Africa Kibera è uno dei più grandi slum del continente. Si trova alla periferia di Nairobi, in Kenya, è molto povera e le sue cattive condizioni igieniche consentono alle malattie di diffondersi facilmente. Alcuni giovani che sono nati lì sono riusciti ad andarsene per studiare all’università. Ora sono giornalisti, insegnanti e imprenditori. E stanno tornando per renderlo un posto migliore. Lo chiamano il “sogno africano”. Il reportage video di Lorenzo Colantoni.

Tutti i colori della pelle

È in edicola il numero di giugno di Internazionale Kids, il mensile per bambine

e bambini dai sette anni in su. L’articolo di copertina s’intitola “Tutti i colori della pelle”. Racconta che il colore della pelle può avere moltissime sfumature a seconda del nostro patrimonio genetico, del luogo in cui viviamo e di quanto siamo esposti ai raggi del Sole. L’articolo è uscito in Sudafrica su Bhekisisa, un centro per il giornalismo sulla salute, e l’autrice ha appena scritto un libro sull’argomento: Black skin. La copertina è stata disegnata da Winy Laurencia, un’illustratrice che vive ad Accra, in Ghana. L’editoriale di Martina Recchiuti.