Video

A cosa serve l’egoismo

Secondo il filosofo Alain de Botton non è vero che pensiamo troppo a noi stessi. A prescindere dai rischi legati all’egocentrismo e alla ostinata ricerca del piacere personale, infatti, il vero pericolo per gran parte delle persone non è ignorare troppo spesso gli altri, ma le proprie esigenze. Per questo dovremmo imparare a limitarci meno e a dire “no” più spesso. Il video.

Articoli

Attualità

Per non dimenticare

Delle chat raccolgono le informazioni sull’identità e sui possibili luoghi di sepoltura dei morti durante l’assedio della città ucraina di Mariupol. Conflitti

Balcani divisi

La guerra in Ucraina divide pericolosamente i Balcani occidentali. Mosca potrebbe far precipitare la regione nel caos senza inviare un solo carro armato. Opinioni

Un trionfo di misoginia

La vittoria di Johnny Depp è figlia di una sentenza paradossale, che vuole costringere le donne al silenzio e mettere un freno al #MeToo. Nigeria

Servizi in miniatura

A causa degli alti tassi di povertà e inflazione, molte aziende per sopravvivere propongono un consumo accessibile a tutti. Serie tv

Un nuovo true crime

Il genere narrativo basato su storie vere di morte e violenza ha fatto molta strada. La serie tv The staircase ne è la prova definitiva.

Amministrative

Tra metropoli e provincia

Monza, che il 12 giugno vota per eleggere il sindaco, è un luogo di paradossi. Viaggio

Pedalata lenta

Un percorso circolare per visitare il Salento in bicicletta. Inchiesta

Schiavi in cucina

Le imprese dicono che manca il personale. Ma chi lavora nella ristorazione è spesso sfruttato.

Tutti i colori della pelle

È in edicola il numero di giugno di Internazionale Kids, il mensile per bambine

e bambini dai sette anni in su. L’articolo di copertina s’intitola “Tutti i colori della pelle”. Racconta che il colore della pelle può avere moltissime sfumature a seconda del nostro patrimonio genetico, del luogo in cui viviamo e di quanto siamo esposti ai raggi del Sole. L’articolo è uscito in Sudafrica su Bhekisisa, un centro per il giornalismo sulla salute, e l’autrice ha appena scritto un libro sull’argomento: Black skin. La copertina è stata disegnata da Winy Laurencia, un’illustratrice che vive ad Accra, in Ghana. L’editoriale di Martina Recchiuti.

Inflazione e russi in fuga

Nel prossimo numero di Economica, che esce il 15aprile, si parlerà di inflazione. La crescita dei prezzi continua a battere record negli Stati Uniti: a marzo è arrivata all’8,5 per cento, il dato più alto dal dicembre del1981. Ma l’inflazione, spinta soprattutto dall’aumento dei prezzi dell’energia e da altri effetti della guerra in Ucraina, sta mettendo in difficoltà anche i consumatori e le aziende europee. Poi uno sguardo alla Turchia, uno dei paesi dove gli oligarchi russi hanno scelto di concentrare le loro ricchezze per proteggerle dalle sanzioni occidentali. Per ricevere la newsletter ci si può iscrivere qui. Alessandro Lubello