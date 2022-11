Anatomia di una scena

“Questa è una delle scene più importanti perché innesca la storia”, spiega Flavio Risuleo, regista di Notte fantasma, nelle sale italiane dal 17 novembre. Il film racconta di un sabato sera in cui il giovane Tarek sta per uscire con gli amici. Prima di incontrarli, decide di comprare qualche grammo di fumo. Un poliziotto lo ferma e lo costringe a seguirlo per tutta la notte.