Giovani lgbt in Turchia

“Faccio attenzione anche quando parlo con un amico per strada”, racconta Ütkü, un ragazzo di Istanbul. L’8 per cento dei turchi, quasi un milione di persone, rivendica la propria appartenenza alla comunità lgbt. Ma in una società sempre più omofoba e conservatrice, istigata dai discorsi aggressivi del presidente Recep Tayyip Erdoğan, per loro la vita è difficile e pericolosa.

Israele-Palestina

L’operazione di guerra a Jenin alimenta la violenza

Dopo l’azione dell’esercito israeliano, il movimento islamista Hamas ha rivendicato un attentato a Tel Aviv.

Settegiorni in Europa

L’eterno ritorno dell’estrema destra

Un’avanzata che riguarda tutto il continente.

Russia-Ucraina

La scrittrice Viktorija Amelina è il simbolo della società ucraina

Aveva 37 anni, era una poeta, scrittrice e saggista ucraina. È morta a Kramatorsk.

Sesso

Dimmi chi comanda

“Nelle mie relazioni ho subìto maltrattamenti. Di recente ho conosciuto un tizio interessato a un rapporto dom/sub”.

Musica

La luna di miele di Lana Del Rey

L’album noir che ha consolidato la carriera di una delle popstar e cantautrici più inafferrabili della nostra epoca.

Dall’archivio

Azzardo a nordest

A Pevek, in Siberia, il governo russo ha inviato una centrale nucleare galleggiante per favorire lo sviluppo dell’Artico.