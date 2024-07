Arriva Taylor Swift

Il 13 e il 14 luglio la cantante statunitense si esibirà allo stadio San Siro di Milano e il suo arrivo ha già avuto effetti sull’economia: i fan la seguono ovunque e sono disposti a spendere cifre folli per lei e per comprare tutto ciò che la riguarda. Un video di Le Monde ricostruisce da dove nasce questo incredibile successo.

Stati Uniti

I limiti di Biden nel primo dibattito in tv con Trump

Il presidente ha passato una settimana a prepararsi. Ma per lui non è andata bene.

Medio Oriente

Cosa succede ai palestinesi nelle prigioni di Israele

Ong e medici israeliani denunciano le condizioni estreme nelle carceri dell’esercito, sostenendo che ci siano casi di tortura.

Cultura

Ismail Kadare, la memoria della dittatura albanese

Lo scrittore, morto a Tirana, lascia una lezione universale su come si vive sotto un regime.

Italia

Resistere al fentanyl

Un’inchiesta con le storie di chi lo ha provato.

Viaggi

Turismo sostenibile

Alcuni modi per viaggiare rispettando l’ambiente.

Teatro

Una generazione cresciuta all’ombra di cosa nostra

Al festival dei Due mondi di Spoleto va in scena l’ultimo spettacolo di Davide Enia.

Sesso

Assistente al rimorchio

“Il mio fidanzato fa fatica a venire con la penetrazione”.