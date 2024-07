Universitari bangladesi in piazza

Dal 1972 al 2018 in Bangladesh il 30 per cento degli impieghi della pubblica amministrazione è stato riservato ai familiari dei veterani che l’anno prima avevano combattuto nella guerra d’indipendenza; poi un’ondata di proteste studentesche convinse il governo ad abolire il sistema delle quote. Nelle ultime settimane, dopo che una sentenza della corte suprema l’ha ristabilito, gli universitari sono tornati in piazza. Le proteste sono degenerate in violenza e sei persone sono morte. Junko Terao ne parla nel prossimo numero della newsletter In Asia, che esce sabato. Ci si iscrive qui.