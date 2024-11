Rivalutare il colonialismo In Spagna la destra conservatrice cerca di promuovere il concetto di “ispanicità”, sostenendo l’idea di un’amicizia storica tra il paese e i popoli e gli stati dell’America Latina. Nel video di Arte alcuni storici spiegano che così si cerca di far dimenticare i crimini del colonialismo.

In copertina è il podcast settimanale di Internazionale per ascoltare l’articolo di copertina, letto da Natalie Norma Fella. All’inizio di ogni episodio l’editor che ha selezionato l’articolo spiega la sua scelta. In copertina esce il venerdì all’ora di pranzo ed è riservato a chi ha un abbonamento: può essere ascoltato solo dal sito di Internazionale o, più comodamente ancora, con la nuova app .

Un dolcetto tira l’altro

Quando mangiate dei dolcetti vi capita mai di sentire una vocina nella testa che vi consiglia di fermarvi? Immaginate un mondo in cui queste vocine non esistono: mangereste una caramella dietro l’altra. Questo mese su Internazionale Kids parliamo di ricompensa e controllo cognitivo. Per capire perché è così difficile resistere alla tentazione di mangiare i marshmallow. L’articolo è tradotto da Frontiers for Young Minds, una rivista scientifica dove gli articoli sono frutto della collaborazione tra adulti e bambini. La copertina è dell’illustratrice francese Maguelone du Fou.