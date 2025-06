Documentari Un mondo che non ha bisogno di racconti a effetto Le persone senza tetto sono spesso raccontate come un gruppo indistinto fatto di degrado e dipendenze. Riflessioni a partire da San Damiano.

Gli animali sono intelligenti?

Ecco una domanda che incuriosisce milioni di proprietari di animali, amanti di animali, veterinari e scienziati di tutto il mondo: quanto sono intelligenti gli animali? Un tempo si pensava che un cervello con miliardi di neuroni fosse un prerequisito dell’intelligenza. Il cervello umano ha circa 86 miliardi di neuroni. Per fare un confronto, cani e gatti ne hanno meno di un miliardo. Eppure più studiamo le emozioni degli animali più scopriamo che gli umani non sono affatto speciali, come racconta l’articolo che pubblichiamo in questo numero.