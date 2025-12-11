Internazionale Kids
La scienza dei sogni
Di notte il corpo riposa, ma il cervello continua a lavorare. Produce immagini, emozioni e storie che al risveglio spesso svaniscono. In copertina raccontiamo cosa succede quando sogniamo: perché alcuni sogni ci sembrano così vividi e perché li ricordiamo solo a volte. Gli incubi sono più frequenti nei bambini e di solito diminuiscono con l’età. C’è chi pensa che servano a prepararci alle difficoltà, e chi invece crede che sia più utile imparare ad affrontarli, come se potessimo riscrivere il sogno e guardare in faccia quello che ci spaventa. In edicola dal 17 dicembre.
L’arte di vivere bene è il terzo volume della collana di tascabili di Internazionale. In dieci brevi saggi sospesi tra filosofia e scienza, lo scrittore statunitense Arthur C. Brooks ci guida alla scoperta di consigli e strumenti per affrontare l’esistenza nel modo più autentico e soddisfacente.
Nuove sfide per l’Europa
Cosa può fare il continente per rimanere un grande centro d’innovazione tecnologica, nonostante la concorrenza degli Stati Uniti e della Cina? A questa e ad altre domande prova a rispondere Philippe Aghion, premiato quest’anno con il Nobel per l’economia insieme a Peter Howitt per la loro teoria che mette l’innovazione al centro del concetto di crescita.
Guida critica ai regali di Natale tecnologici
Spesso non si pensa al lato oscuro di questi dispositivi.
L’attacco delle destre alle donne che lavorano
La presenza delle donne nei posti di lavoro è diventata il nuovo obiettivo dei conservatori.
L’Europa secondo Trump
Il presidente degli Stati Uniti vuole una regione vassalla, sotto l’influenza statunitense e russa.
Libidine uditiva
“Ascoltare di nascosto gli uomini che ansimano e gemono in sala pesi è diventata un’ossessione”.
