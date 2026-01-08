Internazionale.it

La scienza dei sogni

Di notte il corpo riposa, ma il cervello continua a lavorare. Produce immagini, emozioni e storie che al risveglio spesso svaniscono. In copertina raccontiamo cosa succede quando sogniamo: perché alcuni sogni ci sembrano così vividi e perché li ricordiamo solo a volte. Gli incubi sono più frequenti nei bambini e di solito diminuiscono con l’età. C’è chi pensa che servano a prepararci alle difficoltà, e chi invece crede che sia più utile imparare ad affrontarli, come se potessimo riscrivere il sogno e guardare in faccia quello che ci spaventa.

Extra Large

L’impunità dei coloni

Il primo volume di Extra Large, la collana di tascabili di Internazionale, è un’inchiesta del New York Times Magazine sulla radicalizzazione della destra ebraica, che racconta come il movimento dei coloni israeliani è riuscito a conquistare le istituzioni d’Israele. L’incantesimo della tecnologia

Cos’è la tecnologia? È possibile capire le leggi che regolano il funzionamento dell’informatica? Lo scrittore Karl Ove Knausgård indaga il nostro rapporto con la natura, i numeri e la cibernetica. Con un obiettivo: riprendere il controllo dell’universo digitale che domina le nostre vite. L’arte di vivere bene

Cosa significa vivere bene? Non solo dormire di più, mangiare meglio o fare sport: il benessere nasce anche da come stiamo con gli altri e gestiamo il tempo e i nostri desideri. Dieci brevi testi per spiegare che la felicità è un processo da coltivare ogni giorno.