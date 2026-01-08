Internazionale.it
Un’amicizia nata in Ucraina
Dall’incontro tra la giornalista ucraina Alisa Sopova e la fotoreporter britannica Anastasia Taylor-Lind è nato un reportage che riflette su cosa succede quando la guerra sconvolge l’esistenza di persone che mai avrebbero pensato di vivere un’esperienza simile. Il video del Guardian.
Diplomazia
Come difendere l’Ucraina e la Groenlandia
L’Europa ha davanti la difficile sfida di evitare che gli Stati Uniti siano suoi alleati da un lato e nemici dall’altro.
Ambiente
Il paradosso climatico di avere un cane
Gli animali domestici hanno un’impronta climatica più grande di quello che pensiamo.
Romania
Un’identità divisa
I romeni sono profondamente europei e allo stesso tempo legatissimi all’oriente. Un dualismo che ha conseguenze politiche.
Cultura
Cambiare il mondo cominciando dalle mappe
Collettivi di cittadini, ricercatori, giornalisti e artisti provano a reinventare la cartografia.
Fotografia
Sardegna a colori
La mostra al Man di Nuoro su Franco Pinna si concentra su un corpus di foto, in gran parte inedito, dedicato alla sua terra d’origine.
Relazioni
“Mi chiedo perché ho lasciato tutto per lui”
Due giorni nella vita di due persone innamorate. In questa puntata: Marie, 38 anni.
Internazionale Kids
La scienza dei sogni
Di notte il corpo riposa, ma il cervello continua a lavorare. Produce immagini, emozioni e storie che al risveglio spesso svaniscono. In copertina raccontiamo cosa succede quando sogniamo: perché alcuni sogni ci sembrano così vividi e perché li ricordiamo solo a volte. Gli incubi sono più frequenti nei bambini e di solito diminuiscono con l’età. C’è chi pensa che servano a prepararci alle difficoltà, e chi invece crede che sia più utile imparare ad affrontarli, come se potessimo riscrivere il sogno e guardare in faccia quello che ci spaventa.
Extra Large
L’impunità dei coloni
Il primo volume di Extra Large, la collana di tascabili di Internazionale, è un’inchiesta del New York Times Magazine sulla radicalizzazione della destra ebraica, che racconta come il movimento dei coloni israeliani è riuscito a conquistare le istituzioni d’Israele.
L’incantesimo della tecnologia
Cos’è la tecnologia? È possibile capire le leggi che regolano il funzionamento dell’informatica? Lo scrittore Karl Ove Knausgård indaga il nostro rapporto con la natura, i numeri e la cibernetica. Con un obiettivo: riprendere il controllo dell’universo digitale che domina le nostre vite.
L’arte di vivere bene
Cosa significa vivere bene? Non solo dormire di più, mangiare meglio o fare sport: il benessere nasce anche da come stiamo con gli altri e gestiamo il tempo e i nostri desideri. Dieci brevi testi per spiegare che la felicità è un processo da coltivare ogni giorno.
