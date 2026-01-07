Questo dilemma si è presentato il 6 gennaio a Parigi, in un doppio contesto: da un lato il vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi per il sostegno all’Ucraina, alla presenza degli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner; dall’altro la manifestazione del sostegno europeo alla Danimarca davanti agli appetiti americani. Come gestire il secondo fronte per non compromettere il primo?

Come conciliare la contraddizione possibile (se non certa) tra queste due situazioni? Come mantenere gli americani al fianco dell’Ucraina e degli europei, scoraggiando allo stesso tempo l’idea di agire unilateralmente sulla Groenlandia? Insomma, come evitare di ritrovarsi alleati da un lato e nemici dall’altro, con il rischio di far saltare in aria tutto?

È un esercizio pericoloso che spiega le reazioni timide degli europei (tanto criticate dall’opinione pubblica) alla violazione del diritto internazionale in Venezuela e alle minacce sulla Groenlandia.

Un comunicato diffuso il 6 gennaio a Parigi dai leader di Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Italia, Spagna e naturalmente Danimarca ha ricordato che “la Groenlandia appartiene al suo popolo”, aggiungendo che “spetta solo ai danesi e ai groenlandesi decidere delle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia”.

Il comunicato non chiarisce quali sarebbero le reazioni dei firmatari se gli Stati Uniti passassero dalle parole ai fatti. Considerando l’intervista concessa alla Cnn da Stephen Miller, consigliere per la sicurezza di Donald Trump e uomo chiave alla Casa Bianca, c’è da preoccuparsi. La logica di Miller è implacabile: gli Stati Uniti sono una superpotenza e fanno quello che vogliono.