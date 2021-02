I paragoni sono imperfetti: Xi chiaramente non è uguale a nessun leader cinese del passato né ad alcun altro capo di stato di oggi. Eppure di recente, riflettendo sulle sue somiglianze con altri uomini forti e autocrati, c’è una sua caratteristica del tutto unica che ha finito per ossessionarmi: la mancanza di una biografia in lingua inglese che analizzi approfonditamente e con attenzione la sua vita.

L’affermazione di Yan sottolineava quanto fosse difficile etichettare la Cina, ma nel corso del tempo sono rimasto colpito da come lo stesso valga per il presidente cinese Xi Jinping. Da certi punti di vista Xi – diventato capo del partito comunista nel 2012 e leader del paese l’anno successivo – sembra riportare la Cina indietro nel tempo. Da altri si presenta come un sostenitore del libero mercato, aperto al mondo, capace d’impressionare il pubblico di Davos promuovendo la globalizzazione e facendo aderire Pechino ad accordi di libero scambio.

“Vivere in Cina oggi può confondere, perché ci si può sentire contemporaneamente in Corea del Nord e negli Stati Uniti”, ha detto una volta il romanziere Yan Lianke. Ricordo di aver sorriso e annuito quando lo scrittore fece quest’osservazione nel corso di una tavola rotonda organizzata nel campus della Duke University, fuori Shangai, tre anni fa. In una breve frase aveva colto quanto speciale e strana possa apparire la Cina: un paese dove coesistono i gulag e i negozi di Gap.

In una libreria ben fornita si possono trovare varie biografie di Putin, una di Kim uscita nel 2019 e un’altra pubblicata nel 2020, oltre a quelle del presidente filippino Rodrigo Duterte e del primo ministro ungherese Viktor Orbán. Ma se il vostro obiettivo fosse quello di acquistare un volume analogo sulla vita del leader più potente che la Cina ha avuto da decenni – una persona che, per certi versi, è la più potente al mondo – rimarreste a mani vuote.

Ci sono, naturalmente, libri su Xi Jinping. Solo che non sono biografie scrupolose e di livello, ma rientrano invece in altre categorie: agiografie in cinese pubblicate per il consumo interno; volumi di gossip, sempre in cinese e basati su fonti poco serie, sulla falsariga delle vite segrete degli imperatori, la cui vendita è vietata nella Cina continentale; e opere in varie lingue con il nome del presidente in copertina ma non dedicate alla descrizione e all’analisi della sua vita. Sul leader cinese, degni di nota, sono usciti solo alcuni episodi di podcast o articoli con ritratti approfonditi. Anche se hanno fatto luce su parti importanti della vita e della personalità di Xi Jinping, colpisce che esista solo una manciata di opere che valga la pena citare, visto il potere che l’uomo esercita da ormai quasi un decennio.

Per capire cosa spieghi quest’eclatante penuria, ho chiesto un parere a giornalisti e ricercatori che si sono occupati del presidente cinese in formati diversi dal libro o che hanno cercato di spiegare le vite di personaggi contemporanei che condividono con lui alcuni tratti (due delle persone con cui ho parlato rientrano in entrambe le categorie). I fattori in gioco sono naturalmente molti, tra cui la mancanza di fonti credibili che conoscano Xi e parlino onestamente di lui (“il mio regno per un disertore!”, mi dice Evan Osnos, gioenalista del New Yorker che ha scritto un profilo di Xi) e in generale l’impossibilità di accedere al leader cinese.

Steven Lee Myers del New York Times, che si occupa di Cina per il giornale ed è autore di una biografia di Putin, ha notato che, nonostante il leader russo sia “molto circospetto, soprattutto nei confronti della stampa straniera”, incontra comunque “giornalisti e altre figure con regolarità, accettando domande e rispondendo dettagliatamente”. Xi, invece, “non accetta quasi mai di rispondere alle domande, neppure quelle amichevoli”. Anna Fifield, ex responsabile dell’ufficio di Pechino per il Washington Post e autrice di una recente biografia di Kim, mi ha detto che Xi potrebbe essere definito “un bersaglio difficile quanto Kim” per uno scrittore, ma che “lo standard” richiesto nello scrivere del leader cinese “è più alto perché si pensa che si dovrebbe riuscire a saperne di più su di lui”.

Ci sono poi altri problemi. Per Xi “il tratto distintivo prima di arrivare al potere era la prudenza”, mi spiega Joseph Torigian, docente all’American University, che mi fa anche notare che lo studio della politica delle élite, almeno in senso biografico, sia ormai fuori moda negli ambienti accademici. Ultimo fattore, ma non meno importante, è la paura: il timore che scrivere un libro critico su Xi Jinping possa compromettere in futuro la possibilità di entrare in Cina, per non parlare di altre forme di attacchi in rete o nella vita reale (negli ultimi anni cinque librai di Hong Kong, coinvolti nella pubblicazione di resoconti sulle vite private dei dirigenti cinesi, sono stati rapiti e portati nella Cina continentale e, in un caso, espulsi verso la Thailandia).