“Lo zafferano arriverà in ogni casa, il dominio di Rama (incarnazione del dio Visnu) riemergerà”: è l’intro di una canzone diventata popolare negli ultimi mesi in India. Il brano dura due minuti e si trova su YouTube interpretato dal quarantenne Ved Vyas. Invoca la “zafferanizzazione” (l’arancione zafferano è il colore dell’induismo), un’ideologia politica che in India sostiene la supremazia degli indù su tutte le minoranze etniche e religiose. Questo genere musicale antimusulmano è il pop indù, ormai diffuso a macchia d’olio in tutto il paese. I simpatizzanti del governo di destra usano i testi islamofobici delle canzoni per inviare un messaggio inequivocabile alle minoranze: “Lasciate l’India”.

Ispirata da pregiudizi nei confronti dell’islam, in India la musica a sfondo razzista è emersa soprattutto dopo che il partito nazionalista indù Bharatiya janata party (Bjp) è salito al potere vincendo le elezioni parlamentari del 2014. Vyas è il presidente della sezione giovanile del Bjp della sua città, Bikaner, nello stato nordoccidentale del Rajasthan. La sua prima canzone, uscita nel 2014, tesseva le lodi del Bjp e del primo ministro indiano Narendra Modi. Grazie a questo brano Vyas ha guadagnato una certa popolarità. Il cantante respinge le accuse secondo cui la sua musica sarebbe intrisa di odio per la comunità islamica.

“È il mio tentativo di contribuire alla cultura (sanskriti) e alla conoscenza indù (samvita)”, afferma. Questa esigenza sarebbe nata quando si è reso conto che la gente del suo paese “le stava dimenticando”. “Le mie canzoni si cantano in molte zone dell’India” prosegue Vyas. “Se i testi incitassero alla violenza o all’odio, ci sarebbero state delle rivolte, invece non è successo. Nessuno si è fatto male”. Vyas dice di non essere solo nella sua missione: sono molti i seguaci che sostengono la sua causa e offrono aiuto. “Non canto per i soldi, non è mai stato il mio obiettivo”, aggiunge. “C’è chi si offre di aiutarmi gratuitamente e chi continua a sostenermi perché capisce cosa sto facendo e il motivo per cui lo faccio”.

Inni di strada e coltelli

Le canzoni islamofobiche non si limitano a esprimere la necessità di “zafferanizzare” l’India. Sono decine i brani di cantanti popolari di destra che invitano apertamente i musulmani a lasciare il paese. Queste minacce sono dirette alla minoranza religiosa che costituisce il 14 per cento della popolazione indiana.

In un pezzo di sette minuti intitolato “l’India appartiene agli indù/ruffiani andate in Pakistan” (hindu ka hai Hindustan/dallo jao Pakistan) e interpretato dal cantante Prem Krishnvanshi, di 25 anni, gli indiani musulmani sono accusati di essere “traditori e sostenitori” della vicina e rivale nazione del Pakistan. La canzone mostra sullo sfondo la foto di Asaduddin Owaisi, uno dei politici musulmani di spicco del parlamento indiano. Il testo inizia lodando Narendra Modi e Ajay Singh Bisht, noto come Yogi Adityaanath, un monaco indù oggi primo ministro del popoloso stato dell’Uttar Pradesh. Un altro brano famoso è intitolato “Non siete esseri umani ma macellai/basta con la fratellanza tra indù e musulmani” (Insaan nhi ho tum saalo, ho tum kasaayi/boht ho chuka hindu-muslim bhai bhai). I testi di queste canzoni sono diventati veri e propri inni di strada. I seguaci della destra attraversano in corteo i quartieri musulmani, armati di spade, cantando i brani del pop indù.