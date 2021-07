Arrivato faticosamente a pochi metri dal traguardo, e con davanti a sé un destino incerto, il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia non sfugge alla tradizione che in Italia vede sempre molto accidentata la strada delle leggi sui diritti. E, anzi, quella tradizione la incarna piuttosto bene.

La discussione in aula riprende martedì 20 luglio quando scade anche il termine per il deposito degli emendamenti, con Partito democratico (Pd), Movimento 5 stelle e soprattutto Italia viva (Iv) che non dovrebbero presentarne. Lega e Iv insistono sulla necessità di modificare il testo nelle parti ritenute controverse come quella sull’identità di genere. Nel Pd invece affiorano posizioni diverse da quella irremovibile tenuta finora, e a questo punto potrebbero emergere in modo esplicito, non senza conseguenze. Infine, si fa strada l’ipotesi che – per ragioni di calendario – l’esame del ddl Zan slitti a settembre. Si vedrà.

Il fatto è che, quando si tratta di provvedimenti sui diritti, ogni rinvio, ogni impasse, ogni riapertura della discussione non è mai un segnale neutro. Anche se è vero che a volte quei testi fanno giri immensi e poi ritornano, riuscendo infine a diventare legge. Com’è successo, per esempio, con le unioni civili.

La legge che attualmente le regola è del 2016 e venne approvata solo dopo lo stralcio della stepchild adoption, ossia l’adozione del figlio del partner. Un compromesso che oggi Monica Cirinnà, la senatrice del Pd che si era battuta per quel provvedimento, contestualizza così: “Allora eravamo al governo con Angelino Alfano, cioè con un partitino del 2 per cento che poi si è dissolto”. L’allusione a quello che succede oggi non sembra casuale. E poi aggiunge che la legge sulle unioni civili, la legge che porta il suo stesso nome, andrebbe “superata, aggiornata, si deve arrivare al matrimonio egualitario” per risolvere la questione delle adozioni. Ed è come dire che i compromessi non sempre migliorano le cose.

Tatticismo

Che prima o poi si riapra o meno quel cantiere, è già molto significativo il fatto che, per arrivare all’attuale legge, negli ultimi trent’anni sono stati necessari molti tentativi, tanti quasi da perderne il conto. Nomi e sigle che li contrassegnarono, insieme alla più diffusa denominazione di unioni civili, oggi sono per lo più dimenticati, ma Pacs, Dico, Cus o Didore tennero a lungo le pagine dei quotidiani, per poi svanire nel nulla.

All’epoca, a condurre le danze fu spesso semplicemente una mancanza di volontà politica. D’altra parte, il terreno dei diritti è da molto tempo un campo aperto nel quale i partiti paiono non voler giocare più alcuna partita. È accaduto per incapacità, per insipienza, per paura di scontentare interessi nel momento in cui, a partire dagli anni novanta del novecento, la politica si è ricostruita una identità come portatrice di interessi e non più di idee. È accaduto insomma perché la politica ha tradito se stessa.

In questo contesto, si è affermato un radicale tatticismo, surrogato di idee ormai evanescenti, e hanno conquistato ampio spazio alcune rodate ipocrisie utilizzate come strumenti dilatori. È il caso del sistematico appello dei partiti alla libertà di coscienza dei singoli parlamentari, ridotta a via di fuga per organizzazioni che non sono state più in grado di assumere su di sé alcuna responsabilità. E anche il dialogo, trasfigurato in mero espediente di tecnica parlamentare, ha finito per diventare un formidabile strumento per non arrivare da nessuna parte, come raccontano certe audizioni nelle commissioni parlamentari o la storia del testamento biologico.

La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) venne approvata nel 2017 ma già da molti anni nella commissione sanità del senato Democratici di sinistra e Margherita – prima ancora che nascesse il Pd – davano vita a un minuetto quotidiano di parole per lo più consapevolmente sterili. Le opposizioni di destra poterono a lungo limitarsi a guardare la maggioranza fare opposizione a se stessa. Perché si arrivasse a una legge ci volle un cambio di quadro politico che fu il prodotto di battaglie combattute dolorosamente da altri, fuori dal parlamento. Su tutti, Piergiorgio Welby e Beppino Englaro, per conto di sua figlia Eluana.

Eutanasia

Se certi diritti, molto faticosamente, sono stati infine regolati con legge, per altri la situazione è radicalmente diversa. L’eutanasia è il caso più eclatante. La prima proposta di legge venne presentata in parlamento 38 anni fa da Loris Fortuna, protagonista della stagione che affermò il diritto al divorzio.

Da allora, dice il radicale Marco Cappato, “non si è più discusso in aula di eutanasia”. Fuori dalle aule invece sì. Ci sono state le vicende di Welby ed Englaro, nel 2013 è stata presentata una legge di iniziativa popolare, la corte costituzionale si è pronunciata sulla vicenda processuale dello stesso Cappato per il caso di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo, stabilendo che l’assistenza al suicidio in determinate condizioni non è reato e chiedendo al legislatore di intervenire. La politica però è rimasta in silenzio, così in questi giorni è cominciata la raccolta di firme per il referendum sull’eutanasia legale che andrà avanti fino al 30 settembre.

Al di là della via referendaria, la storia di questi ultimi trent’anni è però soprattutto la storia della via giudiziaria ai diritti, con la politica costretta a rincorrere ciò che la società aveva già affermato prima culturalmente e poi attraverso la pronuncia di giudici chiamati a prendere decisioni laddove il legislatore era rimasto inerte. La via giudiziaria però non può sostituire sistematicamente la decisione politica.