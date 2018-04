Le pericolose evoluzioni della guerra in Siria

Tutto è cominciato nel 2011 con la primavera araba che, dopo i tunisini e gli egiziani , ha spinto anche i siriani a scendere in piazza. La popolazione della Siria chiedeva libertà, democrazia e stato di diritto: tutto ciò che non aveva ricevuto dal clan al potere dall’inizio degli anni ottanta, la famiglia Assad, di fede alawita, una corrente dell’islam sciita, mentre la grande maggioranza dei siriani è sunnita.

Mentre una regione fondamentale come il Medio Oriente si divide tra questi due schieramenti, le grandi potenze – Russia, Stati Uniti, Turchia, Unione europea – si trovano inevitabilmente coinvolte. Ma cerchiamo di vederci chiaro.

Le prime manifestazioni sono state pacifiche, con donne e bambini, senza armi. Eppure il regime ha deciso di far sparare sulla folla, con una violenza tale che nel giro di alcuni mesi è esplosa una guerra civile in cui inizialmente i ribelli sembravano prevalere.

A quel punto l’Iran sciita è arrivato in soccorso di Bashar al Assad, mentre i paesi sunniti hanno sostenuto i ribelli. Immediatamente i servizi segreti siriani hanno scarcerato i detenuti estremisti islamici perché si scontrassero con i ribelli. Questi, però, hanno stretto un’alleanza con gli ex ufficiali dell’esercito di Saddam Hussein, con l’obiettivo creare un unico stato sunnita a cavallo tra Iraq e Siria.

Il caos

Così è nato il gruppo Stato islamico (Is), una manna per il regime siriano che ha potuto dire al mondo: “Siamo l’unica alternativa a loro, scegliete!”. Da lì in poi è stato il caos.