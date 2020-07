A metà maggio il Brasile si è aggiudicato un triste primato mondiale: aveva il maggiore aumento del tasso di contagio da Sars-cov 2 di tutti i paesi del mondo. Nel giro di un mese ha superato un milione di casi confermati. Questa tendenza lo ha portato al secondo posto dopo gli Stati Uniti per casi positivi e morti, che erano circa mille al giorno. Secondo alcune stime, alla fine dell’epidemia il Brasile potrebbe registrare 34 milioni di contagiati e 300mila morti.

Il presidente di estrema destra che governa il paese, Jair Bolsonaro, non ha fatto nessuno sforzo per fermare la pandemia. Al contrario, ha minimizzato il pericolo definendo il virus un semplice “raffreddore” e ha risposto all’aumento del numero dei contagiati dicendo: “Prima o poi tutti dobbiamo morire”. Quando i governatori degli stati hanno ordinato il lockdown e il distanziamento sociale, Bolsonaro si è unito alle manifestazioni di protesta contro di loro.

Oliver Stuenkel, professore associato di affari internazionali alla Getulio Vargas Foundation di São Paulo, sostiene che la reazione di Bolsonaro alla pandemia è il risultato di un calcolo brutale. “Il presidente sapeva che il virus avrebbe provocato una profonda crisi economica”, mi ha detto Stuenkel. “Sa che per un leader sudamericano è difficile rimanere al potere con un’economia nelle condizioni attuali. E agli elettori degli stati dove è stato imposto il distanziamento sociale dirà che l’imminente crisi economica non è stata colpa sua ma dei governatori. Se invece le cose torneranno a posto dirà: vedete, dopotutto non era così grave. E anche se andranno male, può sempre cercare di raccontarla diversamente”. Per il momento la tattica di comunicazione di Bolsonaro sembra funzionare. Anche se dagli ultimi sondaggi emerge un maggiore scontento nei suoi confronti, circa il 30 per cento della popolazione è ancora con lui, inamovibile, come lo zoccolo duro che sostiene Donald Trump, il modello politico di Bolsonaro.

Nei paesi vicini del Brasile, la paura del contagio ha spinto i governi a inasprire i controlli ai confini o a chiuderli del tutto. Nonostante questo, in due di questi paesi il tasso di contagio da covid-19 ha ricominciato a crescere all’inizio di luglio. L’Ecuador conta 71mila casi e più di cinquemila decessi. In Perù, nonostante un lockdown di tre mesi imposto anche con l’intervento della polizia e dell’esercito, i casi sono 340mila e i morti quasi tredicimila. Nella regione dell’Amazzonia, dove il traffico fluviale in entrata e in uscita dal Brasile non si è fermato, il virus si è diffuso con effetti devastanti e alcune comunità indigene sono state duramente colpite, causando centinaia di vittime, tra cui Paulinho Paiakan. Leader del popolo kayapó, Paiakan finì sotto i riflettori internazionali negli anni ottanta, quando, insieme ad altri capi indigeni e alcune celebrità mondiali guidò le proteste contro la costruzione di un’enorme diga sul fiume Xingu.

Il problema messicano

Grazie in larga misura alla negligenza di Bolsonaro, l’America Latina è diventata il principale focolaio mondiale del virus, ma le sofferenze non sono state equamente distribuite. Le croniche disuguaglianze economiche e sociali della regione hanno significato che i poveri, che spesso vivono in baraccopoli affollate e per sopravvivere dipendono da precari guadagni quotidiani, sono stati i più colpiti. Alcuni governi sono riusciti a ridurre gli effetti della pandemia. In Costa Rica, uno dei paesi della regione ad avere casi di covid-19, il governo ha vietato da subito gli assembramenti, ha dichiarato lo stato d’emergenza e ha chiuso le frontiere. A partire da fine giugno la situazione è peggiorata, ma per il momento il paese conta novemila contagi e 41 morti.

Per essere efficace, la risposta all’epidemia deve essere rapida, ben organizzata e sistematica. Il Cile, come la Costa Rica, sembra aver reagito in questo modo. Alla fine di aprile, con un numero di morti ancora di poche centinaia, il presidente conservatore Sebastián Piñera ha annunciato un piano per cominciare a riaprire il paese. Ma subito dopo c’è stato un improvviso aumento dei casi che a metà maggio lo ha costretto a imporre un lockdown più rigido, oggi ancora in vigore. A sei settimane di distanza, il Cile conta 320mila casi confermati e settemila morti. Sembra che Piñera abbia peccato di arroganza, piuttosto che di negligenza premeditata. Ma quando i capi di stato hanno agito per calcolo politico invece che guidati da valutazioni scientifiche, i loro cittadini ne hanno risentito. I leader autoritari della regione sono stati indubbiamente quelli che hanno reagito peggio, perché cercano di costringere gli esperti e i medici a conformarsi alle loro scelte politiche. In alcuni paesi le conseguenze sono state devastanti, punitive, o dolorosamente assurde.

Quando il virus è comparso in Messico, il presidente di sinistra Andrés Manuel López Obrador ha sminuito il pericolo e ha invitato i cittadini ad andare nei ristoranti per sostenere l’economia locale. Ha continuato a partecipare a incontri con i suoi sostenitori, dove è stato visto abbracciare signore anziane e baciare bambini. Sosteneva di essere protetto dal contagio da due portafortuna religiosi, da un quadrifoglio e da un biglietto da due dollari.

Ma alla fine di marzo López Obrador ha cambiato tattica. Ha pronunciato un discorso in cui ammetteva i rischi del nuovo coronavirus e invitava i messicani a rispettare il distanziamento sociale. Tre giorni dopo il suo governo ha dichiarato l’emergenza sanitaria nazionale e ha emanato alcune linee guida. Le scuole, i centri commerciali e gli uffici governativi sono stati chiusi ma non è stato imposto il lockdown obbligatorio, e a quanto pare i tamponi fatti erano pochi. Un mese dopo le cifre ufficiali del Messico – 19mila casi in un paese di 126 milioni di abitanti – sembravano ancora basse rispetto ad altri paesi. Alla fine di aprile López Obrador ha dichiarato che il suo paese aveva “domato” il covid-19, e anche i suoi consulenti sanitari hanno lasciato intendere che il virus avrebbe presto raggiunto il picco.