Avevo deciso di non scrivere niente sul decimo anniversario della nostra rivoluzione, ma la Libia è un po’ come quando ti prude il palato e non riesci a smettere di grattarlo con la lingua. I principali mezzi d’informazione hanno messo sotto i riflettori i cattivi libici e ridotto il resto della popolazione a una massa di voci disincarnate, in parte perché con quell’approccio è più facile vendere le storie, ma anche perché non sono interessati a cogliere i dettagli. Voglio tornare su una storia di cui hanno scritto in molti all’epoca. Riprenderò da dove ero rimasto.

Ahmed al Bukhari è uno scrittore libico. Nel 2012 pubblicò il suo primo romanzo, Kashan, con cui vinse un premio in Libia. Alla fine del 2017 alcuni capitoli del romanzo furono inseriti in un’antologia intitolata Sun on closed windows, che raccoglieva le opere di 22 giovani scrittori libici. Il volume provocò un’ondata di sdegno in tutto il paese, una campagna d’odio e perfino minacce di morte, soprattutto a causa del testo di Al Bukhari, che sfidava tabù sociali e religiosi, e così sparì dalla circolazione.

Due anni dopo ho cercato il libro, non è stato facile ma ne ho trovata una copia firmata da Al Bukhari nascosta da un mio amico. L’ho contrabbandata leggendola in aereo mentre venivo in Italia. Ne ho parlato a Livorno e all’Università di Bergamo, dove molti studenti si chiedevano se fosse possibile recuperare l’opera. Ho dato il libro alla persona che aveva organizzato l’evento, perché non mi sembrava giusto che la sua avventura finisse con me, a raccogliere polvere su uno scaffale a Roma. Doveva continuare il suo viaggio.

Mettere insieme i pezzi

Ho chiesto ad Al Bukhari di raccontarmi le sue peripezie dopo l’uscita dell’antologia. Lo scrittore ha ricordato il giorno in cui si è svegliato e ha trovato innumerevoli notifiche e messaggi sulla sua pagina Facebook. Ne ha aperto uno a caso: una persona gli diceva che tutto il paese era sottosopra e ce l’aveva con lui. “All’inizio non capivo cosa fosse successo. Il mio nome era ovunque e ci ho messo un po’ a mettere insieme i pezzi e capire la storia”.

Nel 2012 il romanzo non aveva ricevuto molta attenzione, ma cinque anni dopo aveva scatenato critiche e censura. Questo perché al momento della pubblicazione, mi ha spiegato Al Bukhari, il libro era circolato solo in ristretti gruppi d’intellettuali e non aveva raggiunto il grande pubblico. Ma non era l’unico motivo. “Quando è stata lanciata l’antologia, nel 2017, c’era un regolamento di conti tra due gruppi religiosi in città: uno aveva sede nell’edificio in cui si teneva l’evento di presentazione del libro, ma poi è stato cacciato dall’altro. Qualcuno del secondo gruppo ha preso il libro, ha visto i capitoli del mio romanzo e ne ha condiviso le pagine su Facebook. Questo ha scatenato la reazione”.