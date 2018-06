Dovremmo fidarci di chi ha idee politiche diverse dalle nostre?

Meglio leggere racconti di avventure o romanzi sentimentali del passato! Non solo è malsano per noi che la politica pervada tutto, ma, come sostiene il filosofo Robert Talisse, è malsano per la politica stessa. (Un contraddittorio politico costruttivo deve partire da una base condivisa, da un terreno comune non politico, altrimenti è solo una sfida all’ultimo sangue). Allora, avete seguito il mio consiglio? Sono sicuro di no. E, a essere sincero, non l’ho fatto neanch’io. Né, a quanto sembra, lo hanno fatto i partecipanti a un nuovo studio della neuropsichiatra Tali Sharot e dei suoi colleghi, sull’inquietante fenomeno che hanno denominato “ricaduta epistemica”.

L’esperimento era complesso, ma i risultati sono stati inequivocabili: se conosciamo le idee politiche di qualcuno, non siamo più capaci di giudicare obiettivamente la sua competenza in settori che non hanno nulla a che fare con la politica. Siamo più propensi ad ascoltare i consigli di persone che condividono la nostra visione politica e di lasciarci influenzare da loro, anche se si parla di cure dentistiche, di piani pensione, di allargare la nostra cucina o di qualsiasi altra cosa che non c’entra nulla con la politica. Di sicuro non dovrebbe avere importanza se un dentista o un operaio non è d’accordo con noi sulla Brexit o su Jeremy Corbyn. Rivolgendosi a un loro pubblico statunitense, i ricercatori hanno portato l’esempio di qualcuno che scopre che il suo dermatologo è repubblicano. “Conoscere le tendenze politiche di una persona non dovrebbe condizionare il nostro giudizio sulla sua competenza medica”. E invece non è così.

Aspettate un attimo, però. È proprio vero che dovremmo fidarci di un medico repubblicano (sempre partendo dal presupposto che non siano in ballo questioni morali come l’aborto)? Una parte di me vorrebbe rispondere di sì. Ma un’altra parte non può fare a meno di ricordare una ricerca dalla quale è emerso che la maggior parte dei repubblicani non pensa che il cambiamento climatico sia causato dall’uomo, e che è più sicuro avere un’arma in casa. Se si sono bevuti queste sciocchezze, come avranno interpretato altri dati scientifici e che convinzioni si saranno fatti su altre questioni come, per esempio, la psoriasi o i tumori della pelle?