Non è mai troppo tardi per rispondere a un’email

Ci rendiamo conto di essere arrivati a un punto critico con la posta arretrata quando, come mi è successo di recente, siamo costretti a risolvere un dilemma di etichetta elettronica: è peggio rispondere a un’email dopo tre mesi o non rispondere affatto?

Da una parte, ovviamente, non rispondere affatto è molto scortese. Dall’altra, chi me l’ha mandata potrebbe pensare che il suo messaggio mi sia sfuggito, o magari che non sia mai arrivato; mentre se rispondo dopo tre mesi si potrebbe offendere perché significa che in quel lasso di tempo ho avuto cose più importanti da fare (e/o che sono sopraffatto dalle email, il che è vero e particolarmente imbarazzante dato che proprio in questa rubrica ho suggerito vari sistemi per domare il mostro).

Alla fine, ho deciso di rispondere. Ma la faccenda non si è chiusa lì, perché naturalmente la persona in questione non mi ha detto di essersi offesa e, trattandosi di un’email, non avevo espressioni facciali o inflessioni vocali in base alle quali giudicare come l’avesse presa.

Internet: come aiutarci a fraintenderci sempre di più dal 1969. Tre mesi, diciamolo chiaramente, sono un periodo di tempo troppo lungo per rispondere a un’email, ma ho il sospetto che stiamo entrando in una fase della storia della posta elettronica in cui le aspettative sociali in proposito non sono mai state più mutevoli. Dato che il peso della comunicazione online continua ad aumentare, il “minimalismo digitale” sta diventando molto diffuso (sull’argomento vi consiglio un nuovo libro del professore di informatica Cal Newport).

Forse alcune delle persone con cui ci scambiamo email stanno provando a passare meno tempo online, mentre altre ne ricevono semplicemente troppe; forse qualcuno ha eliminato da anni la posta dal suo cellulare, mentre altri gestiscono tutta la loro vita attraverso la posta. Ormai come si fa a sapere che cosa è “normale”?