L’intesa impossibile tra Israele e i palestinesi di Gaza

L’11 novembre 2018, mentre il mondo intero era riunito a Parigi per celebrare la pace del 1918, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha interrotto bruscamente la sua visita per andare a occuparsi di guerra. Ancora una volta al centro di tutto c’è lo scontro tra la Striscia di Gaza e Israele, una violenza che sa tanto di già visto e di cui non possiamo dire se si trasformerà, ancora una volta, in guerra totale, o se sarà arrestata in tempo.

A Parigi, Netanyahu ha incontrato Donald Trump e Vladimir Putin, dichiarando che farà “tutto il possibile per scongiurare una guerra non necessaria”. Ma contemporaneamente a queste parole, un’unità delle forze speciali israeliane si trovava nel cuore dei Territori palestinesi per un’operazione finita male che ha provocato la morte di un ufficiale israeliano e di sette palestinesi.

A quel punto si è scatenato l’inferno. Più di 200 razzi sono stati lanciati il 12 novembre dalla Striscia verso Israele, con l’aviazione israeliana che ha effettuato diversi raid in rappresaglia. Lo scontro continua a intensificarsi. Come sempre, la causa immediata è soltanto una scintilla. L’operazione clandestina ha sicuramente provocato la pioggia di razzi, ma la tensione stava montando da mesi, con oltre 170 palestinesi uccisi dai cecchini israeliani durante le manifestazioni del Ritorno e i razzi che ora hanno una portata sufficiente da colpire Tel Aviv.