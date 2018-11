Il principe saudita prova a far dimenticare l’omicidio Khashoggi

Il principe saudita è arrivato il 27 novembre a Tunisi per una tappa dal suo viaggio verso Buenos Aires, dove parteciperà nel fine settimana al vertice del G20. È la prima uscita di Bin Salman dopo la vicenda Khashoggi, che ha distrutto la sua immagine di modernizzatore, così faticosamente costruita.

Dopo l’assassinio in circostanze atroci del giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuto due mesi fa , Mohamed bin Salman è diventato senza dubbio uno degli uomini meno frequentabili del mondo. Eppure “Mbs” resta l’uomo forte di un paese ricco e potente come l’Arabia Saudita, ed è impossibile rifiutarsi di invitarlo.

Per il principe, il viaggio è evidentemente un tentativo di rimettersi in sella e far dimenticare l’omicidio commesso il 2 ottobre all’interno del consolato saudita di Istanbul.

La Cia ha confermato le responsabilità di Mohamed bin Salman, ma grazie all’aiuto di Donald Trump, che ha puntato molto su di lui sia economicamente che strategicamente, il giovane principe sta cercando di superare le critiche e dimostrare che è ancora saldamente alla guida del regno.

Di recente sono circolate voci che parlano di complotti all’interno della famiglia reale per impedirgli di prendere il posto di suo padre, il re Salman. Con questo lungo viaggio e mostrandosi in pubblico con il suo “padrino” Trump e con altri leader mondiali, il principe fa capire di non temere le rivolte a corte.

La vicenda Khashoggi non è ancora chiusa. In vista del vertice di Buenos Aires, il principe saudita ha chiesto di incontrare il suo principale accusatore, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, l’uomo che giorno dopo giorno ha distillato le agghiaccianti informazioni sull’omicidio ed è uscito rafforzato dalla vicenda. Prima della morte di Khashoggi la Turchia era ai ferri corti con gli Stati Uniti, ma ora si è riposizionata al centro dei giochi grazie all’errore fatale del rivale saudita.