Il silenzio sempre più pesante del governo algerino

Il 10 marzo l’aereo di Abdelaziz Bouteflika è rientrato da Ginevra, dove il presidente algerino si è sottoposto a un ciclo di cure. Gli algerini hanno visto passare un corteo di limousine, ma ancora oggi nessuno è riuscito ad avvistare Bouteflika in persona dopo lo scoppio della crisi, innescata dalla sua candidatura per un quinto mandato alla guida del paese nonostante uno stato di salute gravemente compromesso.

Da più di due settimane gli algerini manifestano a milioni contro il quinto mandato. È importante sottolineare che le proteste sono state assolutamente pacifiche, addirittura gioiose, come quando un popolo si stupisce della propria audacia.

Le manifestazioni hanno assunto la forma di una rivoluzione “dégagiste” , come si diceva a Tunisi nel 2011, nella misura in cui a essere messo in discussione è l’intero regime nato dall’indipendenza e non solo il candidato prescelto. Le porte si sono aperte e sembra che niente possa richiuderle. La risposta del potere algerino, finora, è stata l’ostinazione.

Troppo poco, troppo tardi

Nonostante le proteste, la candidatura di Bouteflika è stata depositata e accompagnata dal certificato medico necessario, ma in assenza del presidente. Insieme alla candidatura, Bouteflika ha offerto la promessa di non portare a termine il mandato in caso di rielezione. Ma non è bastato a calmare la piazza. Troppo poco, troppo tardi.

L’unica altra risposta del governo, dopo la gigantesca manifestazione dell’8 marzo, è stata quella di prolungare le vacanze degli universitari di due settimane, nella speranza che gli studenti si allontanassero da Algeri. Ma gli studenti hanno resistito a questo ridicolo tentativo di smobilitarli.