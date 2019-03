Erdoğan gioca la carta islamica per vincere le amministrative

Se foste il presidente di un paese in recessione dove la moneta precipita sui mercati e l’inflazione galoppa, cosa vi inventereste per vincere le elezioni? Semplice: trovereste un diversivo. È esattamente quello che ha fatto il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che ha stranamente deciso di trasformare le elezioni amministrative del 31 marzo in un importante test politico da non fallire.

La diversione, in questo caso, è arrivata in settimana con un annuncio inatteso: Erdoğan vuole riportare a moschea l’edificio di Santa Sofia, celebre monumento di Istanbul dalla storia peculiare: prima basilica cristiana di Costantinopoli, poi moschea sotto il dominio ottomano e infine trasformata in museo nel 1934 dal laico Atatürk.

Per il presidente islamico-conservatore la scelta di Atatürk fu “un errore grossolano”. Erdoğan sa bene di toccare un simbolo universale. Atatürk aveva giustificato la sua scelta dichiarando di voler offrire Santa Sofia “all’umanità”, mentre Erdoğan ha deciso di seguire la direzione opposta sperando che la sua base elettorale sunnita e conservatrice possa apprezzare il gesto.

Ritorno al passato ottomano

Non dobbiamo dimenticare, come ha ricordato la giornalista francese Ariane Bonzon nel suo recente Turquie, l’heure de la vérité (Turchia, l’ora della verità) che Erdoğan è “l’unico leader prodotto dall’islam politico ad aver guidato per sedici anni uno stato dell’area. Il presidente turco ha una missione: riconciliare la Turchia con il suo passato ottomano”.

Ma tutto questo non basta per assicurarsi una vittoria elettorale, perché il contesto è complesso. L’economia turca attraversa un momento difficile e una parte della popolazione è colpita dall’aumento dei prezzi dei prodotti di base.