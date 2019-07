Il mondo è costretto a fare i conti con Donald Trump

Durante l’anno in questa rubrica abbiamo affrontato tutti i più rilevanti temi d’attualità, ma ci sono tre argomenti che spiccano tra gli altri: il Medio Oriente nelle sue varie crisi (soprattutto quella iraniana), l’Europa con le elezioni di maggio e la Brexit apparentemente impossibile e infine la Cina, tema in costante crescita parallela all’importanza di Pechino nello scacchiere mondiale allargato. L’Africa e l’America Latina non sono scomparse, ma occupano un posto di secondo piano sul nostro radar.

In tutti questi temi principali ritroviamo sempre lo stesso individuo: Donald Trump, “distruttore in capo” del pianeta, l’uomo che fustiga gli europei, minaccia i cattivi iraniani (ma coccola i cattivi nordcoreani) e porta avanti in modo incoerente il suo scontro con il gigante cinese.

Il presidente della prima potenza mondiale è per definizione al centro delle principali vicende globali. Ma Trump ha aggiunto a questa realtà storica il suo tocco personale, come dimostrano il suo bizzarro rapporto con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e la sua relazione ansiogena con gli europei.