Un mese fa il segretario generale dell’Onu António Guterres ha lanciato un appello per una “tregua da covid-19” per tutti i conflitti del mondo. In Libia, a quanto pare, il messaggio non è stato recepito, e i cessate il fuoco, come quello appena annunciato in occasione del Ramadan, rappresentano solo una tregua dei combattimenti.

Uno dei due protagonisti, il maresciallo Khalifa Haftar, ha addirittura approfittato della mobilitazione del resto del mondo contro la pandemia per autoproclamarsi capo dell’intera Libia. Haftar sostiene di aver preso atto della “volontà del popolo”, ma la verità è che da tempo i signori della guerra libici non chiedono il parere della popolazione.

Sforzi diplomatici derisi

Il maresciallo ha assestato il colpo di grazia a un tentativo di mediazione delle Nazioni Unite che puntava ad avvicinare i due schieramenti: da un lato quello di Haftar, con base nell’est della Libia, e dall’altro il governo di Tripoli del primo ministro Fayez Al Sarraj. Haftar si prende gioco anche degli sforzi diplomatici degli ultimi mesi, a Mosca e soprattutto a Berlino, dove in presenza di numerosi capi di stato erano stati presi accordi per l’allentamento delle tensioni nel conflitto.

Pur manifestando il proprio sostegno al negoziato, Haftar ha lanciato da un anno un’offensiva militare contro Tripoli. Il maresciallo confidava in una vittoria rapida, ma un anno dopo, nonostante controlli buona parte del paese, ancora non riesce a conquistare la capitale libica.