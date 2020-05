La Corea del Sud è stata giustamente indicata come un modello da seguire per la sua gestione della prima ondata di covid-19 fuori della Cina. Ora, però, la situazione nel paese evidenzia anche i rischi legati alla ripresa della vita “normale”, in una società che fa grande affidamento sulla tecnologia e sulla responsabilità dei cittadini.

Il 9 maggio le autorità sudcoreane hanno sospeso l’apertura dei locali notturni e dei bar della capitale Seoul, dopo una nuova ondata di contagi causata da comportamenti evidentemente incoerenti con l’invito a mantenere le distanze fisiche.

Il problema è che questi contagi si sono verificati all’interno di locali gay, e questo ha provocato una valanga di commenti omofobi (sui social network ma anche nei mezzi d’informazione) complicando l’identificazione di nuovi casi.

Diversi insegnamenti

Tutto è partito da un soggetto affetto da covid-19 che nella notte del 1 maggio ha fatto il giro dei principali locali gay di Seoul, il più grande dei quali può accogliere fino a cinquecento persone. L’uomo è risultato positivo al virus qualche giorno dopo, e le successive indagini hanno dimostrato che era entrato in contatto con quasi duemila persone. Finora sono stati riscontrati trentaquattro nuovi casi di contagio legati a quest’uomo.

Attraverso un’app di tracciamento le autorità hanno convocato le 1.946 persone potenzialmente contagiate per chiedere che si sottopongano al test, riproponendo un metodo che ha dato ottimi risultati durante la prima ondata. Tuttavia nel fine settimana solo 637 persone si sono fatte avanti, ovvero appena un terzo del totale. Il motivo, probabilmente, è che rispondere alla convocazione significherebbe ammettere la propria omosessualità. Non proprio la scelta più consigliabile considerato il clima attuale.