Tutti avranno notato che questa pandemia si accompagna a una rivalità tra potenze raramente vista in simili circostanze. Per il momento è troppo presto per sapere chi ne uscirà rafforzato o indebolito, ma si possono comunque trarre alcune conclusioni in termini di “soft power”, il cosiddetto potere morbido.

Quello del soft power, come viene definito il potere persuasivo in opposizione al potere “hard”, ovvero quello militare, è un concetto sviluppato alla fine degli anni ottanta da Joseph Nye, professore statunitense. Nye ha descritto i meccanismi di un potere diverso da quello economico o militare. Nel suo caso si trattava dell’american way of life, di Hollywood e della pop art, capaci di consolidare l’influenza statunitense più di qualsiasi iniziativa militare.

I cinesi, appena usciti dal maoismo, rimasero affascinati dal concetto, al punto da tradurre le pubblicazioni di Joseph Nye e invitare il venerabile professore di Harvard a una serie di seminari e conferenze a Pechino. Sono passati trent’anni da allora, e la Cina continua a cercare di sviluppare la sua versione del potere persuasivo.

Il peggio di sé

Oggi è evidente che né gli Stati Uniti né la Cina hanno raggiunto risultati apprezzabili in termini di soft power, per ragioni diverse.

Sul versante statunitense la questione è piuttosto semplice: con lo slogan “America first”, Donald Trump ha messo in chiaro quanto poco gli importi del resto del mondo. Tuttavia, anche senza il contributo del presidente, gli Stati Uniti conservano comunque un certo soft power: Netflix, Zoom e Amazon sono stati nostri compagni durante l’isolamento, e anche questa è una forma di potere persuasivo.

Il problema è che questa volta non basta. Τrump è un presidente palesemente inadeguato e durante la pandemia ha dato il peggio di sé, passando dalle smentite al caos, all’egoismo e alla ricerca di uncapro espiatorio. In questa crisi non c’è stata nessuna leadership né tantomeno un “modello americano”, come faceva notare spietatamente questa settimana un funzionario francese. Una situazione abbastanza rara nella storia.