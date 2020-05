L’amministrazione Trump pensa di aver trovato il tallone di Achille della Cina e ha deciso di colpire dove fa più male. Il punto debole di Pechino sono i semiconduttori, chip elettronici che conferiscono la potenza ai nostri smartphone e computer e di conseguenza sono diventati il petrolio del ventunesimo secolo. Ora Washington vuole approfittare del fatto che la Cina ha ancora qualche anno di ritardo nella produzione dei chip più avanzati.

Gli Stati Uniti hanno adottato nuove misure che avranno come effetto principale quello di privare il colosso della telefonia cinese Huawei di questi preziosi e indispensabili componenti, a partire da settembre. Washington ha già impedito alle aziende statunitensi di vendere qualsiasi componente a Huawei, e in futuro tutte le aziende del mondo che usano elementi tecnologici statunitensi dovranno partecipare all’embargo. Gli americani non sono nuovi a questo genere di pressioni extraterritoriali.

Secondo gli esperti del settore la mossa di Washington mette in pericolo la sopravvivenza di Huawei, orgoglio dell’economia cinese, numero uno al mondo nei dispositivi telefonici e pioniere della tecnologia 5g, con un giro d’affari globale di oltre cento miliardi di euro e circa duecentomila dipendenti.