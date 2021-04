Ognuno, chiaramente, ha la sua agenda. La Cina moltiplica le provocazioni in direzione di Taiwan facendo presente agli Stati Uniti che non dovrebbero interferire. Washington mantiene un’ambiguità strategica sulla sua possibile reazione in caso di invasione di Taiwan: il segretario di stato Anthony Blinken si è impegnato unicamente a fornire a Taiwan “i mezzi per difendersi”. Nell’attesa la situazione militare appare pericolosa.

Che si tratti delle minacce cinesi sempre più insistenti contro l’isola di Taiwan, dell’aumento delle tensioni in Ucraina con la concentrazione di rinforzi militari russi o dell’Iran che promette rappresaglie a Israele dopo l’attacco contro il sito nucleare di Natanz, gli Stati Uniti sono sempre in prima linea.

Negli ultimi giorni abbiamo visto fotografie dei marine statunitensi mentre osservavano a occhio nudo, nel mar Cinese meridionale, la portaerei Liaoning, fiore all’occhiello della marina cinese, mentre i piloti dei bombardieri cinesi hanno sfidato i taiwanesi annunciando per radio che lo spazio aereo è di loro competenza.

La Russia, dal canto suo, può riaccendere i conflitti sopiti nell’ex spazio sovietico per manifestare il suo umore. Vladimir Putin non ha certamente apprezzato le prime parole pronunciate da Biden sul suo conto. Arriverà a rilanciare la guerra in Ucraina? La minaccia è presa abbastanza sul serio da spingere Blinken e il suo collega alla difesa Lloyd Austin a recarsi nuovamente al quartier generale della Nato a Bruxelles in settimana.

L’Iran è un caso ancora più complesso. La settimana scorsa si è aperto a Vienna un dialogo indiretto tra statunitensi e iraniani in vista del rilancio dell’accordo nucleare del 2015. Le discussioni sono state giudicate positivamente, ma l’attacco contro il sito di Natanz per l’arricchimento dell’uranio, chiaramente portato dagli israeliani, ha rimescolato le carte. Il 12 aprile gli Stati Uniti hanno voluto far sapere di non essere coinvolti nell’attacco.