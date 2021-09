Un dossier di 101 pagine documenta le esecuzioni extragiudiziali in Egitto tra il 2015 e il 2020, compiute nella più totale opacità dal governo del maresciallo Abdel Fatah al Sisi. L’organizzazione Human rights watch, che ha condotto questa ricerca minuziosa, accusa il governo egiziano di portare a pretesto uno scontro con fantomatici “terroristi” per giustificare quella che spesso non è altro che l’eliminazione di oppositori politici.

Durante i cinque anni esaminati dal rapporto, 755 persone hanno trovato ufficialmente la morte nel corso di scontri a fuoco, ma le autorità hanno reso pubblici solo 141 nomi. Human rights watch ha analizzato nove episodi in cui sono morte 75 persone. In numerosi casi, all’epoca dei fatti le vittime erano detenute.

“Tutto lascia pensare che si sia trattato di esecuzioni extragiudiziali eseguite in modo sistematico”, scrive l’organizzazione per la difesa dei diritti umani.

Le derive dell’antiterrorismo

Il rapporto si aggiunge alla lunga lista di inchieste e testimonianze che dipingono l’Egitto del maresciallo come uno dei paesi dove i diritti umani sono violati su larga scala. Il documento viene pubblicato in un momento particolare, ovvero all’indomani della sconfitta occidentale a Kabul, e pone il problema delle derive della lotta contro il terrorismo.

Dopo l’11 settembre, di cui si parla spesso in occasione del ventesimo anniversario, la lotta antiterrorismo ha spinto numerosi governi, occidentali e non, a chiudere gli occhi sulle derive autoritarie. Gli Stati Uniti hanno appaltato parte della lotta al terrorismo a stati i cui metodi erano conosciuti ma sono stati accettati tacitamente.