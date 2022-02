Il 20 febbraio Vladimir Putin aveva aperto uno spiraglio per la diplomazia, ma il giorno successivo ha deciso di chiuderlo in modo brutale, nel totale disprezzo del diritto internazionale e della parola data. L’escalation voluta dal presidente russo non consiste nell’invasione in massa dell’Ucraina che tutti temono da settimane, o comunque non ancora. Putin ha scelto un atto politico, giuridico e militare estremamente grave, che spinge la Russia in rotta di collisione con l’occidente.

Cosa è accaduto tra il 20 febbraio, quando il presidente russo ha accettato durante due telefonate con Emmanuel Macron l’idea di un vertice con il suo collega statunitense Joe Biden, e il 21 febbraio, quando ha deciso di riconoscere le due repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale rimangiandosi le dichiarazioni della vigilia?

I diplomatici raccontano di essere rimasti sconvolti dal discorso pronunciato la sera del 21 febbraio dal presidente russo, che uno di loro, soppesando le parole, ha definito “paranoico”. Putin è apparso collerico, vendicativo con l’Ucraina e accusatore contro gli occidentali, ricavando da strani riferimenti storici le giustificazioni per la sua fatidica decisione.