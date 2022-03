In questi giorni osserviamo con ammirazione il coraggio delle migliaia di manifestanti che hanno sfidato la polizia e una repressione certa per protestare a Mosca, a San Pietroburgo e a Novosibirsk, in Siberia, contro quella che in Russia non può essere chiamata “guerra” ma soltanto “operazione militare speciale”. Più di quattromila persone sono state fermate e vanno ad aggiungersi alle oltre 10mila arrestate dall’inizio dell’invasione.

Evidentemente i manifestanti non sono abbastanza numerosi da fermare l’avventura in cui Putin ha trascinato la Russia in nome di una visione novecentesca e a rischio di sacrificare il futuro del paese nel ventunesimo secolo.

Eppure queste persone mostrano che dietro una facciata mantenuta intatta da un autoritarismo sempre più aggressivo cominciano ad apparire le prime crepe.

A questo punto viene da chiedersi se Putin riuscirà a stroncare l’opposizione al suo avventurismo militare e a difendersi dalla resistenza interna anche se il costo umano, politico ed economico della guerra dovesse diventare troppo alto. Questo è chiaramente l’obiettivo degli occidentali e degli ucraini, nonché una delle chiavi dell’evoluzione del conflitto.