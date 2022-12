Le previsioni geopolitiche sono simili ai propositi per l’anno nuovo: meglio non controllare alla fine dell’anno quello che avevamo annunciato dodici mesi prima… Il 2022 ha sicuramente fatto saltare ogni pronostico, praticamente in ogni ambito. Di conseguenza provare ad anticipare gli eventi dell’anno prossimo sarebbe inutile, ma forse vale la pena cercare di trarre qualche insegnamento dagli eventi imprevisti del 2022, per prepararsi meglio al 2023.

Primo insegnamento: gli autocrati non sono infallibili. In passato, davanti a una Cina capace di abbinare crescita economica e totalitarismo, a una Russia che agiva impunemente in Siria e in Africa e a Donald Trump (che inseriamo volentieri nella categoria) apparentemente indistruttibile malgrado una serie infinita di cantonate, ci eravamo convinti del contrario. E invece il 2022 non è stato un anno positivo per gli autocrati. Soprattutto per Vladimir Putin, che ha tentato una “guerra lampo” in Ucraina e dieci mesi dopo si ritrova all’impasse e con decine di migliaia di morti; ma anche per Xi Jinping, che un mese dopo aver dominato il ventesimo congresso del Partito comunista è stato costretto a cancellare la sua politica zero covid a causa delle pressioni della popolazione, allontanandosi nettamente dal suo consueto modus operandi. L’infallibilità degli autocrati, dunque, è un mito. Questa consapevolezza non li rende meno pericolosi, ma quanto meno può spingerci a essere più lucidi e fiduciosi.