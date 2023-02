Probabilmente conoscete la famosa battuta con cui Stalin domandò “quante divisioni” avesse il papa. Oggi papa Francesco non ha alcun esercito, ma può contare sul peso della sua parola, che spesso usa con saggezza quando nessun altro osa farsi avanti.

Francesco ha scelto di rilasciare alcune dichiarazioni forti in Repubblica Democratica del Congo. L’ex Congo belga, dove oggi vivono 110 milioni di persone, è stato saccheggiato e martoriato prima e dopo l’indipendenza del 1960. Il paese può contare su ricchezze minerarie immense, ma è abitato da persone povere e vittime di guerre devastanti. Questa terra è indispensabile per l’ecosistema planetario, eppure per troppo tempo è stata ignorata dal resto del mondo.

È doveroso ascoltare le parole di questo papa di 86 anni, che si sposta in sedia a rotelle e ha voluto esprimere un invito condiviso da un miliardo di africani: “Togliete le mani dalla Repubblica Democratica del Congo! Smettete di soffocare l’Africa! Non è una miniera da sfruttare né una terra da saccheggiare!”.

Ambizione a lungo termine

Queste dichiarazioni tuonanti, pronunciate poco dopo l’arrivo a Kinshasa, purtroppo restano solo parole, perché il papa non ha il potere di cambiare le cose. Ma possiamo scommettere che le frasi di Francesco risuoneranno a lungo nel continente africano.

Nelle affermazioni di Bergoglio c’è un messaggio legato alle circostanze, ma anche un’ambizione a lungo termine. Le circostanze sono date da ciò che sta vivendo la Repubblica Democratica del Congo e che Francesco ha potuto constatare il 2 febbraio ricevendo alcune vittime delle violenze che scuotono la zona orientale del paese, dove si trovano i minerali più ambiti. Il papa ha ascoltato le loro testimonianze atroci sugli omicidi, le mutilazioni e gli stupri.