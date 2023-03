La pista ucraina è stata subito smentita dalle autorità di Kiev, mentre il governo tedesco ha messo in guardia contro qualsiasi conclusione affrettata sottolineando che l’inchiesta è ancora in corso. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha perfino evocato la possibilità che qualcuno abbia deliberatamente seminato indizi per confondere le acque. “Potrebbe essere stata un’operazione condotta sotto falsa bandiera. Non sarebbe la prima volta nella storia”, ha sottolineato Pistorius.

Chi aveva interesse a distruggere i gasdotti? La domanda era già stata posta a settembre, e le ipotesi sul tavolo erano molte. Personalmente ero propenso per la pista russa, perché Mosca aveva interrotto unilateralmente la consegna di gas qualche settimana prima e scommetteva sul panico degli europei in vista dell’inverno. Ma era solo un’ipotesi tra le altre.

Piste alternative

Anche la pista americana ha vissuto il suo momento di gloria: gli Stati Uniti, secondo questa tesi, volevano impedire la ripresa della fornitura russa per forzare la mano degli europei. Il giornalista Seymour Hersh ha sostenuto questa ipotesi all’inizio di febbraio. Secondo le sue ricerche, gli esplosivi sarebbero stati piazzati sui gasdotti in occasione delle manovre estive della Nato, per poi essere fatti brillare a settembre.

Ma Hersh, dopo aver conquistato grande autorevolezza all’epoca della guerra del Vietnam, in seguito ha perso parte della sua credibilità ed è scivolato spesso nel complottismo. La sua teoria, in ogni caso, è stata apprezzata e diffusa dalle reti filorusse.

Ora arriva la pista ucraina, anch’essa da prendere con le molle.

Perché questa vicenda è così importante? In un conflitto di grande portata la battaglia dell’opinione pubblica è fondamentale. L’assistenza finanziaria e militare garantita dall’occidente all’Ucraina si basa sull’approvazione duratura da parte della maggioranza di cittadini dei paesi coinvolti. Un dubbio rispetto alle azioni di uno dei governi che partecipano al conflitto potrebbe compromettere questo sostegno.