Poco prima delle elezioni europee, un amico diplomatico mi faceva notare che oggi non esistono analisi politiche su scala mondiale che vanno oltre il prossimo 5 novembre, data delle presidenziali statunitensi e della scelta radicale tra Joe Biden e Donald Trump. Da domenica scorsa il nostro orizzonte si è addirittura ristretto, con l’annuncio delle elezioni anticipate in Francia il 30 giugno e il 7 luglio. È su questo sfondo che in Italia si sta svolgendo il G7.

Il mio amico mi ha ricordato che l’ultima volta in cui il mondo ha vissuto un’incertezza simile è stato il 9 novembre 1989, con la caduta del muro di Berlino. Quel giorno è scomparso un mondo intero di certezze negative, con tutti i rischi di una liberazione non preparata. La questione delle frontiere, quella delle armi nucleari e quella delle minoranze erano cariche di rischi, ma il vuoto è stato gestito da leader politici sufficientemente ragionevoli: Mitterrand, Gorbačëv, Bush, Kohl. Il risultato è stato senz’altro positivo.

Oggi la situazione è diversa. Il mondo è sprofondato nell’incertezza davanti a due tragiche guerre, in Ucraina e a Gaza, e alla rivalità geopolitica che coinvolge in pieno le grandi potenze. Al timone non c’è più nessuno. C’è stato un tempo in cui discutevamo della possibilità che il G7 fosse diventato il “governo del pianeta”. I sette paesi al centro del gruppo monopolizzavano la politica internazionale, davanti a un universo comunista economicamente al tracollo e a un terzo mondo – ancora non si parlava di sud globale – sottosviluppato. Il G7 del bicentenario della rivoluzione, organizzato a Parigi nell’estate del 1989, è stato un momento trionfante, con Gorbačëv come ospite prestigioso.