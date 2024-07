Senza voler per forza scovare un grande complotto o trovare una spiegazione semplice, non possiamo restare indifferenti davanti all’accumulo di crisi nel mondo: le guerre in Ucraina e a Gaza, l’avanzata dell’estrema destra, la polarizzazione dei dibattiti politici, l’aggressività della Russia e le tensioni con la Cina in Asia, solo per citarne alcune. Si tratta di una coincidenza o esiste un denominatore comune?

L’anno scorso Vladimir Putin e Xi Jinping avevano scambiato alcune parole informali davanti alle telecamere in occasione di uno dei loro numerosi incontri. Quel giorno il numero uno cinese aveva detto al suo omologo russo: “Nel mondo viviamo cambiamenti mai visti negli ultimi cento anni, e li determiniamo insieme”.

Quella frase sibillina ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro, perché insinuava che il tandem sinorusso avesse un ruolo determinante negli stravolgimenti globali. Di sicuro evidenziava un’ambizione, quella di sfruttare i cambiamenti per creare un ordine internazionale che premiasse Mosca e Pechino. La stessa posta in gioco si ritrova nelle crisi attuali.