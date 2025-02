Come prevedibile, il primo leader straniero a essere ricevuto da Donald Trump dopo il ritorno alla Casa Bianca sarà Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano arriva a Washington in un momento cruciale. In linea di principio, infatti, le trattative per la seconda fase dell’accordo sul cessate il fuoco a Gaza (e dunque per la prosecuzione della liberazione degli ostaggi e dei prigionieri ) dovranno partire il 3 febbraio. Netanyahu voleva posticiparle all’indomani del suo incontro con Trump, ma gli statunitensi hanno voluto rispettare il calendario.

Questo incidente sulla tempistica evidenzia fino a che punto il rapporto tra Israele e gli Stati Uniti sia pieno di “non detti”. Certo, Donald Trump è fondamentalmente favorevole allo stato ebraico e il suo segretario di stato Marco Rubio ha dichiarato che l’amministrazione Trump sarà la “più filoisraeliana della storia”.

Ma al contempo Trump è un presidente che fa di testa sua, ha un approccio mercantile e non rispetta né amici né alleati. In questo senso è possibile che il suo programma non combaci con quello del primo ministro israeliano.

La seconda fase dell’accordo su Gaza è un esempio di questa situazione: le famiglie degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas temono che Netanyahu non abbia intenzione avviare la seconda fase dopo aver ottenuto la liberazione di trenta ostaggi nella prima.

Il motivo è che la seconda fase comporta una cessazione permanente delle ostilità, e Netanyahu (come buona parte degli israeliani) ha osservato con sgomento il ritorno nelle strade dei militanti di Hamas, ancora armati e in controllo della situazione. Il primo ministro si era impegnato a debellare l’organizzazione, ma non ha raggiunto l’obiettivo nonostante l’eliminazione dei suoi vertici. Da questo deriva una forte tensione di riprendere la guerra, per impedire a Hamas di consolidare il proprio potere.