Beirut possiede la straordinaria capacità di rinascere dopo ogni crisi, con una sete di vita che supera qualsiasi ostacolo. Le guerre però hanno caratterizzato la storia del Libano, dal conflitto civile di cui ricorre il cinquantesimo anniversario fino ai bombardamenti israeliani, che nel centro della capitale sembrano quasi invisibili.

Dopo l’attacco di Hamas contro Israele nell’ottobre 2023 la regione è sprofondata in uno stato di guerra senza fine e senza soluzioni. Il conflitto prosegue nella Striscia di Gaza, teatro di un massacro impietoso e di una punizione collettiva inflitta a due milioni di civili palestinesi. E ogni giorno causa una nuova tragedia: un residente in una colonia ebraica è stato ucciso in un attentato, spingendo un ministro israeliano a chiedere di radere al suolo quello che ha chiamato “il nido del terrore” in Cisgiordania. Esattamente quello che Tel Aviv sta facendo a Gaza, per ammissione dello stesso ministro.