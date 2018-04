Quattro dubbi sull’attacco militare alla Siria

L’attacco missilistico anglo-franco-americano lanciato in Siria per punire il governo e dissuaderlo dall’uso di armi chimiche dovrebbe fermare per un breve periodo questo barbaro strumento di guerra, come già successo in passato. Tuttavia, nel contesto del tradizionale e prolungato militarismo americano ed europeo in Medio Oriente, l’operazione genera sensazioni contrastanti perché restano forti dubbi in merito alla sua efficacia, legittimità, credibilità e comprensione del contesto siriano.

L’operazione sembra essere un’azione politica che non tiene conto delle dinamiche locali e regionali, concepita unicamente per dire all’opinione pubblica occidentale che le tre potenze coinvolte rispettano la vita umana e il diritto internazionale più dei governi in Siria e in Russia. Una tesi abbastanza discutibile se consideriamo il numero di vittime provocato da Stati Uniti, Francia e Regno Unito nella regione per decenni. Probabilmente le conseguenze dell’operazione non fermeranno il caos e le nuove forme di violenza che affliggono la regione, come succede ogni volta con questo tipo di azioni militari esterne.

Un problema di efficacia

I bombardamenti lanciati tra il 14 e il 15 aprile non sembrano particolarmente efficaci. Vent’anni di attacchi continui degli Stati Uniti e di altre potenze contro i gruppi terroristici e i governi radicali, a cominciare dai missili lanciati nel 1998 contro Al Qaeda in Sudan e Afghanistan, non hanno fermato Al Qaeda o altri gruppi simili, che al contrario stanno prosperando e che si affermano solo in zone devastate da attacchi militari stranieri o interni, come la Somalia, lo Yemen, l’Iraq, l’Afghanistan e la Siria.

Il numero di governi e forze radicali che si oppongono agli Stati Uniti e ad altre potenze straniere è aumentato costantemente negli ultimi anni. Non c’è da stupirsi se di recente l’influenza di Iran, Russia, Hezbollah e Turchia in Siria e in altri territori arabi sia aumentata, soprattutto grazie alle conseguenze del militarismo continuo degli Stati Uniti e di altre potenze straniere e arabe, un militarismo il cui scopo era proprio quelli di “ridurre” questa influenza. L’ambasciatrice statunitense all’Onu Nikki Haley e i suoi amici saranno anche “pronti e carichi”, come lei ha dichiarato, ma resta il fatto che dal 1998 gli americani si sono sparati più volte sui piedi con le loro operazioni militari in Medio Oriente lanciate per sconfiggere il terrorismo e ridurre l’influenza dell’Iran. In definitiva Washington ha rafforzato quelli che voleva indebolire.

Un problema di legittimità

Gli attacchi non sembrano nemmeno legittimi, perché le Nazioni Unite e altre istituzioni autorizzate a verificare le responsabilità dell’attacco chimico non hanno svolto il loro lavoro sul campo – che sarebbe dovuto cominciare il 15 aprile – prima di stabilire qualsiasi misura punitiva. Le tre potenze responsabili dell’attacco non possono sostenere di aver agito per legittima difesa, perché non erano sotto la minaccia di un attacco imminente e non sono state attaccate, diversamente da quanto accaduto con l’11 settembre. Le potenze occidentali che sostengono di rispettare il diritto internazionale e nel frattempo lo infrangono o lo ignorano hanno chiaramente un problema di legittimità.

Un problema di credibilità

Inoltre gli attacchi non sono particolarmente credibili. Le preoccupazioni dell’occidente per i morti causati dalle armi chimiche perdono peso, per due motivi. Il governo siriano e le forze di opposizione hanno ucciso centinaia di migliaia di civili, spesso con metodi disumani come i barili bomba o gli assedi che miravano ad affamare il nemico, e questo non sembra aver prodotto grandi azioni da parte delle potenze che hanno attaccato, anche se le conseguenze sono state ben peggiori. Il loro sdegno morale davanti alla morte di civili innocenti è inoltre messo in discussione dal fatto che Stati Uniti, Regno Unito e Francia sono direttamente responsabili per la morte di centinaia di migliaia di civili in Medio Oriente nel corso di decenni di interventi militari e azioni politiche dirette, inclusi quelli attuali in Yemen.