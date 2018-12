La crisi del cinema in Italia va in onda su Netflix

Due mesi e mezzo dopo la presentazione al festival di Venezia, in una mite serata di metà novembre, Sulla mia pelle è proiettato, caso più unico che raro, nel mini-emiciclo riservato ai gruppi parlamentari a Montecitorio. Il film racconta in maniera asciutta e coinvolgente gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, un geometra romano di 31 anni fermato dai carabinieri la notte del 15 ottobre 2009 vicino al parco degli Acquedotti a Roma, trovato con 28 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina, e portato in una cella di sicurezza nella caserma dei carabinieri Appia, dalla quale uscirà livido e con due vertebre fratturate. Il precipitare verso una morte più che evitabile, avvenuta il 22 ottobre nel reparto riservato ai detenuti dell’ospedale Pertini, è raccontato in ordine cronologico, facendo procedere in parallelo l’agonia della vittima, che non riesce a rendersi davvero visibile agli occhi di chi gli sta attorno, e l’odissea dei genitori ai quali non è consentito di incontrarlo.

Il caso era stato sviscerato dalle denunce della famiglia, dalle rivelazioni giornalistiche e dalle inchieste giudiziarie, ma la finzione cinematografica suscita emozioni profonde e ha un impatto forte sull’opinione pubblica. Prima di entrare in un palazzo istituzionale, Sulla mia pelle è finito ovunque: nei cinema e nelle università, in centri sociali e nei circoli Arci. I sette minuti di applausi a Venezia sono stati solo un assaggio di quello che sarebbe accaduto in seguito. “A Milano, Roma, Bergamo, Brescia, Bologna, Parma, Senigaglia, Fano, Riccione e in molte altre città italiane ci sono state tantissime iniziative spontanee autorganizzate di proiezione del film”, ha tenuto il conto su Facebook l’associazione Stefano Cucchi, fondata da Ilaria Cucchi, la sorella. Pure nella più compassata camera dei deputati, dove però i parlamentari si contavano sulla punta delle dita, i numerosi giornalisti, i funzionari e i collaboratori degli onorevoli presenti non sono rimasti indifferenti. Il presidente Roberto Fico al termine della proiezione l’ha definito “toccante”.

Eppure, in base agli accordi con i distributori e i produttori, il film sulla morte di Stefano Cucchi rischiava di avere una vita solo in streaming o quasi, seguendo la sorte di altri tre film veneziani: il vincitore della Palma d’oro, Roma, del regista messicano Alfonso Cuaròn; La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen; e 22 luglio di Paul Greengrass, che racconta la strage di Utøya compiuta nel 2011 in Norvegia dal neonazista Anders Breivik.

Tutti e quattro i film avevano in comune il fatto di essere targati Netflix – quello italiano perché distribuito dall’azienda statunitense, gli altri perché sono stati anche prodotti – e gli esercenti non accettavano che finissero contemporaneamente nelle sale e in streaming, come chiedeva la multinazionale americana. Per questo motivo Sulla mia pelle – uscito due settimane dopo la presentazione a Venezia – è stato boicottato da molti cinema.