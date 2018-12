Lo sgombero dell’ex Penicillina e la macchina della propaganda

Da una parte c’è la polizia schierata in antisommossa, dall’altra decine di giornalisti, fotografi e operatori allineati davanti all’ex fabbrica della Penicillina. Sono le 6.30 di mattina e comincia l’ultimo sgombero a Roma, un’operazione che era stata preparata da tempo. Per settimane il ministro dell’interno Matteo Salvini ha annunciato lo sgombero di una fabbrica abbandonata alle porte di Roma abitata da senza dimora italiani e stranieri, richiedenti asilo esclusi dal sistema di accoglienza e persone che da anni vivono ai margini della città. L’ultima volta lo aveva detto durante un’intervista televisiva a Giovanni Floris: “A Roma abbiamo stilato un elenco di sessanta palazzi da sgomberare, cominceremo da quelli pericolanti, non posso dire niente, ma posso solo anticipare che tra poco sulla Tiburtina staranno più tranquilli”.

Così il 10 dicembre – mentre le auto dei pendolari erano già in coda per entrare a Roma – decine di agenti hanno fatto irruzione in quella che un tempo era l’azienda di penicillina più grande d’Europa, ma hanno trovato pochissime persone: alcune avvolte in lunghe coperte per ripararsi dal freddo, altre con gli zaini in spalla, altre ancora con i pochi oggetti personali raccolti in un carrello della spesa. Una quarantina di occupanti sono usciti dall’edificio e si sono messi a protestare sul marciapiede. Trentasei sono stati portati in questura, la maggior parte di loro è stata subita rilasciata. “Sono due giorni che non dormo, guarda la mia faccia”, dice Samb Cham, un ragazzo gambiano di 22 anni.

In effetti da giorni gli occupanti dell’ex Penicillina sapevano che ci sarebbe stato un intervento delle forze di polizia e una trentina di loro è stata accompagnata dalle associazioni all’ufficio comunale di via Assisi per chiedere di essere ospitati temporaneamente in un centro di accoglienza di emergenza a bassa soglia dalla Sala operativa sociale. Altri invece si erano spostati autonomamente in un’altra fabbrica abbandonata in via di Tor Cervara, a pochi chilometri dall’edificio dell’ex Penicillina. “Non sappiamo dove andare, abbiamo i documenti in regola, ma non abbiamo né una casa né una famiglia né amici che ci possano ospitare”, afferma Cham che vive in Italia da tre anni.

Senza alternative

“Non avrei mai pensato di vivere in questo modo, né in Gambia, né in altri paesi. Sto aspettando la risposta del tribunale, per questo devo rimanere in Italia, altrimenti me ne sarei già andato, perché non voglio vivere in questo modo”. Samb Cham è molto arrabbiato: era andato a vivere nell’ex fabbrica dopo essere stato sbattuto fuoridal centro di accoglienza di Canino, in provincia di Viterbo, in cui era stato ospitato al suo arrivo in Italia. “Guardaci, siamo tutti giovani, vogliamo lavorare, potremmo essere il futuro e invece siamo costretti a vivere in questo modo”, afferma.

Samb Cham dice di aver resistito per mesi all’interno del rudere dell’ex fabbrica farmaceutica – senza acqua corrente, senza riscaldamento, senza elettricità – perché è molto religioso e questo gli dà molta forza. “Gli italiani si sono dimenticati di quando anche loro partivano con le navi per andare a lavorare in America, Salvini sembra essersi dimenticato il passato, ma io non lo dimentico”, afferma il ragazzo.