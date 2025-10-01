La sera di mercoledì 1 ottobre sono cominciate le operazioni delle forze armate israeliane per fermare la Global sumud flotilla. La barche dirette a Gaza per portare solidarietà e aiuti umanitari alla popolazione palestinese sono state contattate dai militari israeliani che hanno intimato di cambiare rotta e hanno poi avviato l’abbordaggio, secondo i comunicati diffusi dagli attivisti e da alcuni governi europei.

Partita dalla Spagna all’inizio di settembre, la Global sumud flotilla (sumud in arabo significa “resistenza”) è una “missione pacifica e nonviolenta di aiuto umanitario” a cui partecipano 45 imbarcazioni con centinaia di attivisti di più di quaranta paesi.

A circa ottanta miglia nautiche da Gaza gli attivisti hanno detto di essere stati “circondati da navi da guerra israeliane” e che era in corso l’intercettazione delle principali imbarcazioni della flottiglia.

Le operazioni di abbordaggio sono cominciate nella zona dove la marina israeliana aveva già intercettato a giugno e luglio scorsi due barche cariche di aiuti umanitari, la Madleen e l’Handala.