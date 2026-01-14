Il 14 gennaio i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia parteciperanno a un vertice ad alta tensione alla Casa Bianca sul territorio autonomo danese, di cui il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe impadronirsi. Dal suo ritorno al potere quasi un anno fa, Trump ha più volte affermato di voler assumere il controllo dell’enorme isola artica, strategica ma scarsamente popolata. Le sue minacce si sono intensificate dopo la cattura, all’inizio di gennaio, del presidente venezuelano Nicolás Maduro a Caracas.

Nei giorni scorsi il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen aveva chiesto un incontro urgente con il segretario di stato statunitense Marco Rubio. Alla fine la riunione si terrà alla Casa Bianca perché parteciperà anche il vicepresidente JD Vance. Quest’ultimo aveva usato toni molto duri nei confronti di Copenaghen durante una controversa visita in Groenlandia nel marzo scorso. Løkke Rasmussen ha dichiarato che l’obiettivo dell’incontro alla Casa Bianca è “chiarire alcuni malintesi”, mentre la Danimarca e la Groenlandia hanno più volte respinto l’ipotesi di un’annessione dell’isola da parte degli Stati Uniti. L’11 gennaio Trump aveva ribadito che gli Stati Uniti “s’impadroniranno della Groenlandia, in un modo o nell’altro”. Secondo il presidente repubblicano, Washington ha bisogno della Groenlandia per contenere l’avanzata della Russia e della Cina nell’Artico. Parteciperà all’incontro anche la ministra degli esteri groenlandese Vivian Motzfeld.

“Ci troviamo di fronte a una grave crisi geopolitica, ma se fossimo costretti a scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca non potremmo che scegliere quest’ultima”, ha dichiarato il 13 gennaio il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen durante una visita a Copenaghen. “La Groenlandia non farà mai parte degli Stati Uniti”, ha aggiunto. Alla richiesta di un commento su queste dichiarazioni, Trump ha risposto: “Beh, è un problema loro”. Al fianco di Nielsen a Copenaghen, la premier danese Mette Frederiksen ha denunciato “le pressioni inaccettabili a cui siamo sottoposti dal nostro più stretto alleato”.