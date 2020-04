Come sarà il mondo dopo l’emergenza coronavirus? Cos’è successo a Brescia, una delle città italiane più colpite? Quali decisioni ha preso l’Europa per affrontare la crisi economica? Questo e altro nella selezione di articoli usciti questa settimana sul nostro sito.

Il mondo dopo il virus

L’epidemia passerà, ma ci ritroveremo in una società diversa, plasmata dalle misure prese oggi per affrontare la crisi. La scelta è tra isolamento nazionalista e solidarietà globale. L’analisi di Yuval Noah Harari.

I veri numeri del contagio a Brescia e in Lombardia

Una persona su sei è stata contagiata dal coronavirus in una delle province più colpite dalla pandemia, ma le autorità ancora non lo riconoscono. Cosa non ha funzionato. L’articolo di Annalisa Camilli.

Quando e come finirà l’isolamento?

In molti paesi si comincia a riflettere sui modi migliori per revocare le misure di contenimento del virus. Ma tutte le ipotesi presentano degli svantaggi. L’articolo di Le Monde.