Un paio di anni fa ho ricevuto questo invito: “Vi aspettiamo tutti domenica a villa Borghese per festeggiare il secondo compleanno delle nostre bambine Flaminia e Bianca”. Le sorelline in questione sono due simpatiche bastardine, nel senso che sono un incrocio tra un meticcio e un pastore maremmano. Alla loro festa non ci sono potuto andare, ma mi è rimasto il dubbio: avranno organizzato una sessione di “scarta la carta” con un bell’osso dentro? Avranno ballato un lento sulle note di “Cane sciolto” di Omar Pedrini? E saranno riuscite a soffiare le candeline prima che gli invitati si avventassero sulla torta? A parte gli scherzi, la nostra società sta andando verso una sempre maggiore umanizzazione degli animali domestici. Ti riporto qualche cifra: nel 2023 in Italia il giro d’affari dei regali di Natale per cani e gatti ha raggiunto ottocento milioni di euro. Nello stesso anno, la spesa per gli animali domestici è arrivata a 1,13 miliardi, con una media di 1.500 euro annui per chi ha un cane e 1.300 per chi ha un gatto. Numeri che rispecchiano il grande affetto che moltissime persone riversano sui loro animali. È vero che non sono figli, ma per il tuo amico i suoi gatti non sono nemmeno semplicemente animali e, forse, li usa per cercare un terreno comune con te. Probabilmente non vuole sminuire i tuoi figli, ma solo mettersi sulla tua lunghezza d’onda. Perché alla fine i suoi siamesi, come Flaminia e Bianca, fanno pur sempre parte della sua famiglia.

daddy@internazionale.it